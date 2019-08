Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült: csak a statisztika tréfája a kápráztató számok

Az idei első negyedévben 25 százalékkal, a második negyedévében 35 százalékkal nőtt a magyar bejegyzésű webáruházak forgalma a statisztika szerint. Igazából azonban nem is vásároltunk ennyivel többet a második negyedévben. Mi történhetett? - ezt fejtegeti a Blokkk.com kiskereskedelmi szakblog.

Szépen húznak a magyar piacon a webáruházak már évek óta, 2018-ban 532 milliárd forintot mutatott a mérleg a magyar bejegyzésű webáruházak körében, amit a statisztika jegyez. Ez 31,8 százalékos növekedés volt, a tizedesnyi pontosság pedig azért érdekes, mert egy évvel korábban, 2017-ben is pontosan ennyit számolt a statisztika. És korábban is hasonló nagyságrendű volt az emelkedés mértéke.

Erre az évre némi lassulást vártak az elemzők a növekedés ütemében, ami az első negyedévre igaznak is bizonyult, hiszen a webpiac bővülése már "csak" 25 százalék volt. Az idei év második negyedévében azonban kilőtt a mutató és erre a három hónapra 35 százalékos megugrást jelzett. (Így az első félév is megugrott 30 százalékra.)

A Blokkk.com szerint a megoldást abban kell keresni, hogy az Extreme Digital (ED) és az eMAG bejelentette, hogy összevonják webes működésüket, így az eMAG (hivatalos nevén Dante Intarnational) irányítást szerez az ED felett. Az ügylet miatt jelenleg a GVH jóváhagyását várják.

Ehhez lépett is egy olyat az eMAG, ami megdobta a magyar statisztika mutatóját. Közben ugyanis a vállalat a cégközlöny és honlapjának Általános Szerződési Feltételei szerint váltott: már korábban működött egy magyar bejegyzésű kft.-je, aminek a fő tevékenysége világháló portál szolgáltatás volt. Ezt a főtevékenységet most áprilistól lecserélte csomagküldő-internetes kereskedelemre, ami a hivatalos besorolása a webáruházak működésének is - jegyzi meg a Blokkk.com.

Ez annyit jelent, hogy a magyar vásárló korábban egy román bejegyzésű eMAG-ról vásárolt, 2019 áprilisától viszont egy hazai cégtől, ami bekerült emiatt a magyar statisztikába is áprilistól, hiszen az csak a magyar bejegyzésű webáruházak forgalmát összegzi.

Az eMAG éves magyar viszonylatú forgalma nagyságrendjét nézve 40 milliárd forint körülire becsülhető a Blokkk.com szerint, ami 2019-ben emelkedhet. A második negyedévben a magyar elszámolási rendbe beszámított forgalma valamivel 10 milliárd forint feletti nagyságrendű lehetett. Ez nagyjából pontosan annyi, amennyivel a magyar statisztikában mért webáruházi forgalom nem 25 százalékkal, hanem 35 százalékkal emelkedett 2019. második negyedévében.

Az első félév 30 százalékos megugrása nyomán egyébként erősen megközelítheti 2019-ben a magyar webáruházi forgalom a 700 milliárdos határt - írja a szakblog.