Kiderült, ezeket a szabályokat szegik meg a magyar autósok

A telefonálás és a gyorshajtás a legnagyobb probléma az autósoknál, a megkérdezettek 81 százaléka szerint e két szabályt sértik meg leginkább az autósok - derül ki a K&H biztos jövő felméréséből.

Évtizedek óta nem volt olyan alacsony a személysérüléses balesetek száma, mint 2020 első négy hónapjában. A 2010-ig visszamenő rendőrségi adatok szerint az év első harmadában 3709 baleset történt, mely 17 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest, 2010 óta pedig ez a legalacsonyabb adat.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások eredményeként ugyanis országszerte nagyon alacsony volt a forgalom. Márciusban és áprilisban összesen 1689 személysérüléses baleset történt, szemben 2019-es azonos időszakhoz képest, amikor 2538 baleset szerepelt a statisztikában. Májusban azonban - az enyhítések életbe lépésével - emelkedni kezdett a balesetek száma, a rendőrség ezért határozott fellépést helyezett kilátásba a veszélyesen közlekedőkkel szemben.

A karambolok továbbra is elsősorban a gyorshajtásra, az elsőbbségadás elmulasztására, a kanyarodási szabályok és a követési távolság be nem tartására vezethetők vissza. Fontos, hogy a rendőrségi statisztika a balesetek fő okaként egy tényezőt vesz csak figyelembe, pedig egy-egy balesetnek több oka is lehet.

Másképp látjuk saját magunkat és másokat

A K&H biztos jövő felmérése azt vizsgálta, hogy a 30-59 éves korosztály tagjai mennyire tartják szabálykövetőnek az autósokat általában, valamint azt, hogy a sofőrök saját bevallásuk szerint betartják-e a szabályokat.

Amikor arról van szó, hogy a szabályokat saját maguk mennyire tartják be, akkor négy szempontból is pozitívabb válaszokat adtak a megkérdezettek: előzés, parkolás, kanyarodás, közlekedési lámpa jelzései.

A megkérdezettek 81 százaléka szerint leginkább a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó szabályokat nem tartják be az autósok, és szintén 81 százalék gondolja úgy, hogy a sebességhatárt is túllépik. Tízből heten úgy látják, hogy az előzési szabályokat is figyelmen kívül hagyják a sofőrök, ezek betartását főleg a nők tartják problémásnak.

A kanyarodás megosztja a megkérdezettek: a válaszadók valamivel több, mint 50 százaléka mondta azt, hogy a sofőrök figyelembe veszik ezeket a szabályokat, 49 százalékuk azonban ellenkező véleményen volt. A közlekedési lámpa szerepelt a legjobban, az érintettek 80 százaléka szerint erre figyelnek az autósok.

Máshogy vezetnek a nők és a férfiak

A sebességhatár átlépését az autósok 64 százaléka vallotta be, 10 százalékuk pedig azt mondta, hogy erre gyakran sor kerül. Több mint 36 százalékuk viszont saját bevallása szerint sosem hajt gyorsan.

Jelentősek a különbségek a nemek szerint is: a férfiak mindössze 27 százaléka, míg a nőknek már a fele tartja be mindig a sebességhatárokat saját bevallásuk szerint.

A vezetés közbeni telefonálás mellőzésére az érintettek 63 százaléka szigorúan figyel, 37 százalékuk viszont bevallotta, hogy előfordul, hogy vezetés közben mobiltelefont használ. Ez jóval elmarad attól, amit összességében a sofőrökről gondolnak, ebben az esetben ugyanis a magyarok szerint 81 százalék telefonál vezetés közben.

A kutatás szerint bár a vezetés közbeni telefonálást tartották az egyik a leggyakrabban megszegett szabálynak, ezért az érintettek kevesebb, mint 1 százaléka kapott büntetést az elmúlt három évben. A sebesség túllépéséért 13 százalékot büntettek meg, a megállási és parkolási szabályok megsértéséért pedig 10 százalék kapott büntetést.