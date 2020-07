Kiderült: fiatal mikrocégek is kaphatnak külpiacra jutási támogatást

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökségen keresztül elindította a 25 milliárdos összköltségvetésű Nemzeti Exportvédelmi Program (NEP) első pályázati felhívását közel 2 milliárd forintos keretösszeggel.

A NEP legfontosabb célja, hogy segítse a hazai vállalkozások exportpiacainak megtartását és bővítését - közölte Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár.

A 2 milliárdos kerettel meghirdetett Külpiacra jutási támogatási konstrukció keretében minimum 3, legfeljebb 50 millió forint vissza nem térítendő forrás pályázható többek között külföldi márkaépítő tevékenységek megvalósítására, online értékesítési csatornák fejlesztésére, vagy külföldi beruházások előkészítésére. A támogatás intenzitása a támogatott tevékenységtől függően 50-60 százalék a támogatott projektek megvalósításának maximális időtartama legfeljebb 15 hónap - olvasható a HEPA honlapján.

A felhívására minden magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró, legalább egy lezárt üzleti évvel, exportbevétellel rendelkező mikro- kis- közepes és nagyvállalat pályázhat.

A pályázatokat augusztus 3-tól lehet benyújtani, az elbírálás és a támogatói döntés meghozatala folyamatos.



Néhány napon belül közel 23 milliárd forintos keretösszeggel közzéteszik a NEP következő felhívását is, amely keretében magyar vállalatok külföldi beruházásainak támogatására lesz lehetőség.

Szijjártó: fontos, hogy a kanyarban előzzünk

A pályázatról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton videót is közzétett a Facebook-oldalán. "Az új világjárvány nyomán kialakuló új világgazdasági korszak lehetőségeket és kihívásokat is tartogat az olyan országoknak, mint Magyarország, ahol az export a gazdaság teljesítménye szempontjából abszolút meghatározó szereppel bír." A miniszter szerint a magyar gazdaság teljesítményét a jövőben is meg fogja határozni az export, "ezért is fontos, hogy a kanyarban előzzünk, fontos hogy olyan időszakban tudjunk előnyre szert tenni, amikor adott esetben másoknak erre nincs lehetősége".