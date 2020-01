Kiderült, hányan szilvesztereztek a magyar hotelekben

Megérte bevezetni a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központot, mert így megtudta a kormány, hogy sok román vendég szilveszterezett vidéki szállodákban Magyarországon.

A magyarországi szállodákban már július 1-én kötelezően elindult a digitális adatszolgáltatás a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (Ntak) rendszerébe, de a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) csak most közölte az első Ntak-adatokat.

Az eddig beérkezett szállodai adatok alapján elmondható, hogy 2019v szilveszterét több mint 70 ezren töltötték valamely magyarországi szállodában. A vendégek csaknem kétharmada belföldi volt. A budapesti szállodákban szilveszterezők 90 százaléka külföldről érkezett, míg a vidéki szállodákban 80 százalék fölötti volt a magyar vendégek aránya - közölte az MTÜ az info.ntak.hu oldalon.

A friss számok alapján a budapesti szállodákban megszálló külföldiek közel egyötöde Olaszországból érkezett, de sokan jöttek Németországból, Oroszországból és az Egyesült Királyságból is. Budapesten kívüli szállodákban szilveszterkor a Romániából érkezők voltak a legtöbben.

Míg éves szinten a top 5 küldőpiac a szállodákban: Németország, az Egyesült Királyság, az USA, Csehország és Ausztria, addig 2019 szilveszterekor a sorrend módosult: Németország, Olaszország, Románia, Ausztria és Oroszország.

A külföldi szilveszteri utazási szokásokról az Ntak-ba eddig beérkezett szállodai adatok alapján tehát elmondható, hogy nagy mértékben eltérnek az év során tapasztalt küldőpiaci trendektől. A tengeren túlról vagy az Egyesült Királyságból jóval kevesebben indultak útnak tavaly év végén, mint év közben általában. Ezzel szemben a szomszédos országokból érkezők körében kedveltebb utazási célpont volt hazánk, mint az év során átlagosan - közölte a hivatal.

A kormány és az MTÜ szerint a rendszer kizárólag statisztikai célú, ilyen adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas - semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, és nem is fogad be. A rendszerben a legfontosabb turisztikai mérőszámokat lehet majd látni, azaz, hogy hány turista, melyik országból, hány napot tölt az adott szálláshelyeken, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és mennyi pénzt költ. Mindebből az is következik, hogy a szektor fehéredése, így a nagyobb adóbevétel is cél.

