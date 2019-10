Kiderült, hogy hol vannak a Malév-milliárdok

Idestova másfél éve várnak pénzükre a póruljárt Malév-utasok. Bár a pénz megvan, és bírósági döntés is született a kifizetésről, a nemzetközi repülésügyi szervezet (IATA) blokkolja a folyamatot és a dollármilliók egyelőre nála vannak - tudta meg a Napi.hu

Alighanem példátlan, hogy egy nemzetközi szervezet érvényes bírósági döntés ellenére sem fizeti ki a pórul járt utasokat. Márpedig ez történt a Malév ügyében - tudta meg lapunk.

Csaknem 15,7 millió dollár (megközelítőleg 5 milliárd forint - dekkol idestova hét éve a légitársaságok nemzetközi szervezeténél (IATA) - a jelek szerint nem fűlik a foguk az összeg kifizetéséhez. A Malév Zrt. 2012. februári csődjét követően több ezer utas próbálta meg visszakapni befizetett , de le nem utazott repülőjegyének árát a nemzetközi szervezettől - sokáig eredmény nélkül.

A IATA számláján a magyar nemzeti légitársaság csődjét követően 15,7 millió dollárt zároltak. Ennyit utaltak át az utazási irodák a Malév jegyek értékesítésekor - de a csőd miatt ezeket a jegyeket az utasok már nem tudták felhasználni illetve leutazni. Az IATA ezt követően évekig nem utalta vissza ezt az összeget, mondván, hogy a pórul járt utasokon kívül többen igényt tartanak erre az összegre.

Az ügyben érintett magyar utazási irodák jelentős része azonban összefogott és pertársaságot alakítva perelte be a légitársaságok nemzetközi szervezetét. A 184 hazai utazási iroda által indított jogorvoslati eljárás végül sikerrel zárult, mert egy holland bíróság tavaly augusztusban úgy döntött: ezt a pénzt, pontosabban befizetett repülőjegyek 72 százalékát, vissza kell fizetni az irodáknak vagyis az utasoknak. (A visszatérítésre csak az utazási irodákban váltott jegyek esetében van lehetőség, az online vásárlásoknál nem.)

A pergyőzelem ellenére mégsem történt eddig semmi. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) idestova másfél éve próbálja kipréselni az IATA-tól a pénz, mindeddig hiába. Az ügyről lapunk is többször beszámolt, emellett több alkalommal megkerestük az IATA szervezetet is. Az ügyben leginkább érintett szervezet először tagadott, majd azt állították - írásban is - hogy a pertársaságban szereplőknek megítélt összeget, vagyis 11,4 millió dollárt már átutalták egy ügyvédi irodának, azaz nekik további feladatuk nincs ezzel kapcsolatban. Mivel nem közölték sem velünk, sem az ügyben érintett utazási irodákkal sem, mely ügyvédi irodához deponálták a milliárdokat, lehetetlen volt - és az ma is - kideríteni azt, hogy kitől kell a pénzt elkérni, mely iroda van felhatalmazva annak átutalására.

A kifizetést állítólag az is késleltette, hogy a Malév-pénzre a szintén nagyhitelező Vnyesekonombank is pályázott. Az orosz pénzintézet egy lobbistát felbérelve próbálta meg kijárni, hogy az IATA ne az utasokat, hanem őket fizesse ki az ott bennragadt pénzből.

A Napi.hu úgy tudja, hogy teljes a bizonytalanság és a kétségbeesés a magyarországi irodáknál. Ez érthető is, hiszen - bár állítólag folyamatosak a tárgyalások - senki nem tud semmit. Így van ezzel a Európai Utazási Irodák Szövetségének szervezete (ECTAA) is. Bár az elmúlt másfél évben is próbáltak közvetíteni a felek között, nem jártak sikerrel. Az IATA kommunikációs osztályától kapott válasz szerint a szervezet a pertársaságban nem érintett utazási irodáknak is akar fizetni, de e kijelentést megkérdőjelezi az, hogy mindeddig egyetlen dollár sem érkezett a magyar utazási irodák számlájára. Christian Müller, a ECTAA közlekedésért felelős igazgatója érdeklődésünkre úgy válaszolt, hogy ügyvédeik is tárgyalnak az IATA képviselőivel. Ennek részleteiről későbbre ígért tájékoztatást.

Az európai szövetség idén májusban "jelentette fel" az IATA-t az uniós versenyhivatalnál. Az iparági szakértők egy része által elkényelmesedett, túlbürokratizált sóhivatalnak tartott légügyi szerveződés ugyanis az utazási irodák számára egyre kedvezőtlenebb szerződési és fizetési feltételek módosítására törekszik, de hosszú ideje eredménytelenül tárgyal az IATA illetékeseivel. Sőt az ECTAA nem képviseltetheti magát a légitársaságok szervezetének döntéshozói testületében, s így lehetősége sincs arra, hogy módosítási javaslatokat tegyen. A Malév-jegyek ügye tehát, mint cseppben, a tenger tükrözi a két szervezet közötti bizalmi válságot.

Az Európai Utazási Irodák Szövetségének Szervezete (ECTAA) új főtitkárt nevezett ki október elsejétől Eric Drésin személyében. A váltásra Michel de Blust korábbi főtitkár nyugdíjba vonulása miatt került sor - tájékoztatta lapunkat a szervezet hazai tagja, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ). De Blust 1989 óta töltötte be a főtitkári pozíciót. Drésin így kommentálta kinevezését: A tagszervezetek támogatásával az ECTAA képes lesz megfelelni azon kihívásoknak, amelyek közé tartozik most egyebek között a Thomas Cook fizetésképtelensége, továbbá három légitársaság - Aigle Azur, XL Airways és Adria Airways - szeptemberi csődje. A jövőben is elsődleges prioritás lesz számunkra, hogy tovább erősítsük az utazási irodák hangját az európai és a nemzetközi szervezetekben, ugyanakkor gyümölcsöző együttműködést alakítsunk ki a különböző partnerekkel.