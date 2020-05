Kiderült, hol szeretnek leginkább dolgozni a magyarok

A magyaroknál továbbra is a fizetés, a munkahelyi légkör és az állás tartós biztonsága a legfontosabb munkahelyválasztási szempont. Idén a LEGO lett a legvonzóbb hazai munkáltató, a második helyet a Samsung nyerte el, a harmadikat pedig az Audi - a világ legnagyobb független munkáltatói márkakutatása, a Randstad Employer Brand Research magyarországi eredményei szerint. Az IT-szektor a legvonzóbb a hazai munkavállalók számára.

Hetedik alkalommal díjazták Randstad Awarddal hazánk legnépszerűbb munkáltatóit. A világ legnagyobb, 33 országban zajló független munkáltatói márkakutatása - melynek adatfelvétele január közepén zárult -, a Randstad Employer Brand Research 2020-as eredményei alapján a LEGO lett a legvonzóbb hazai munkáltató, a Samsung ezüstérmes lett, illetve dobogós helyezést ért el az Audi - írja közleményében a vezető hr-szolgáltató cég.

Mindhárom vállalat esetében a pénzügyi stabilitás, a technológiai korszerűség és a kiváló hírnév voltak azok a szempontok, amelyek egyértelműen kijelölték helyüket az élmezőnyben - értékelte az eredményeket Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója.

Saját szektorában különdíjat érdemelt ki a Magyar Nemzeti Bank, az E.ON, a Richter Gedeon, a Hunguest Hotels, a Nestlé, a Magyar Telekom, a DHL, a Nokia, az IBM és a Szerencsejáték Zrt..

A legismertebb munkaadó a Magyar Posta lett. A szektorok között továbbra is az IT a legvonzóbb, melyet a telekommunikáció és az SSC (Shared Service Centre) követ.

A rugalmas időbeosztásra is egyre jobban figyelnek

A kutatás alapján a munkahelyválasztást befolyásoló három legfontosabb tényező rangsora itthon változatlan az elmúlt évekhez képest. A válaszadók 73 százaléka számára továbbra is a bérezés a leghangsúlyosabb értékelési szempont, majd ezt követi a kellemes munkahelyi légkör (61 százalék) és az állás hosszú távú biztonsága (56 százalék). Ismét a munkáltatók megítélését befolyásoló szempontok élbolyában szerepel a munka-magánélet egyensúlya és a vállalat pénzügyi stabilitása.

Növekedett a tavalyi felméréshez képest mind a rugalmas időbeosztás, mind a betöltött munkakör érdekességének jelentősége, illetve szintén nőtt a szerepe a vállalat általános hírnevének és társadalmi szerepvállalásának. A Randstad szerint a jelenlegi, munkaerő-piaci szempontból bizonytalan helyzetben számítani lehet arra, hogy az értékrend átrendeződik, nőhet a munkahely biztonságának szerepe, a fizetés jelentősége pedig akár csökkenhet is a dolgozók döntései során.

Fontos a fizetés, de nem ez az egyetlen döntési faktor

A felmérés évről-évre azt mutatta, hogy a vonzó fizetés és juttatások az uralkodó tényező a munkáltató megválasztásában, de a munkanélküliség és az üzleti bizonytalanság növekedésével a nem pénzügyi szempontok várhatóan egyre jelentősebbé válnak - írja a Randstad. Beszédes, hogy a juttatási csomagok egyes elemeit milyen mértékben tartják fontosnak, és milyen arányban kapják is meg a munkavállalók jelenlegi foglalkoztatójuknál.

Kiemelkedik a "home office", az otthoni munkavégzés lehetősége, amely 77 százalék számára vonzó, de csak 24 százaléknak van erre lehetősége. Rugalmas munkaidőt majdnem ugyanennyien (83 százalék) szeretnének, de csak 45 százalékuk élhet is a lehetőséggel. Már a válság kibontakozása előtt is azt mutatták a kutatások, hogy a munkavállalók fokozatosan elmozdulnak a szabadabb és rugalmasabb munkavégzés felé. A világjárvány felgyorsítja ezeket a trendeket, és arra készteti a munkaadókat, hogy alkalmazkodjanak a munka új világához.

Kedvezőbb a helyzet a munkába járás költségeivel, ez a dolgozók 84 százaléka számára lényeges és 58 százalék hozzá is jut jelenlegi munkahelyén. A dolgozók kicsivel több mint háromnegyede találja vonzónak a cafeteriát és az étkezési támogatásokat, de csak kevesebb, mint kétötödük számára elérhető.

Milyen szektorokban dolgoznának a magyarok?

Az egyes munkáltatói márkák erősségei mellett meghatározó lehet a munkavállalók számára annak a szektornak az általános vonzereje is, amelyben a vállalat működik. Bár a hazai munkavállalók körében a telekommunikációs szektor munkaadói márkái a legismertebbek, mégis az IT-szektor munkaadói a legnépszerűbbek, amelyet a telekom-ágazat követ némileg beelőzve az SSC-t. Mivel a technológia kritikus szerepet tölt be a jelenlegi, tömegeket érintő korlátozások során, az IT- és a kommunikációs ágazatok (ITC) vonzereje tovább erősödik. Az ITC-szektort már a járvány kitörése előtt is a legvonzóbb foglalkoztatónak tekintették. Most, amikor a digitális eszközök egyre fontosabbá válnak a vállalkozások számára, az ágazat kulcsfontosságú szerepet tölt be a munkába való visszatérés felgyorsításában - véli a hr cég.

A hazai munkavállalók számára legvonzóbb 10 szektor (sorrendben: IT, telekommunikáció, SSC, gyógyszer- és vegyipar, szolgáltatások, gyáripar, autóipar, FMCG, pénzügy, ingatlan/építőipar) esetében a népszerűség elsődleges oka az itt működő vállalatok pénzügyi stabilitása. A hét legnépszerűbb gazdasági terület esetében a legújabb technológiák használata volt a második legfontosabb szempont előnyös értékelésükben, míg a top3 legvonzóbb szektor esetében ehhez hozzájárult a vállalatok kedvező általános megítélése is - állapították meg a felmérés eredményei alapján.