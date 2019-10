Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, ki csapolhatja meg a visegrádi termálvizet

A hazai hotelbiznisz új sztárjának, Szepesi Richárdnak a cége hozzáférést kapott a rendkívül értékes visegrádi termálkúthoz az önkormányzattól. Luxusszálloda és panorámás strand is szerepelhet a tervekben.

Ugyanannak a kormányközeli tulajdonosi körnek lett hozzáférése a rendkívül értékes lepencei K7-es termálkúthoz Visegrádon, mint amelyik a Magyar Turisztikai Ügynökség által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programból is közel 6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott balatoni és tokaji szállodák építésére - derül ki a visegrádi képviselő-testület ülésinek jegyzőkönyvéből.

"Visegrád képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat és a Grand Hotel Bohemia Zrt. között 2018. április 23-án kötött termálvíz értékesítési szerződésbe a Grand Hotel Bohemia Zrt. mint szerződésből kilépő fél helyett a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. mint szerződésbe belépő fél a szerződésbe belépjen" - ezt a határozatot szavazta meg 5 igen és 2 tartózkodás mellett szeptember 18-án a visegrádi testület. Cégadatbázisokból pedig kiderül, hogy a Grand Hotel Bohemia és a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. is a hazai hotelbiznisz új sztárjának, Szepesi Richárdnak az érdekeltségébe tartozik a Dreamland Holding Zrt.-én keresztül. Tehát a vízhasználati jogot Szepesi egyik cége átadta egy másik cégének. A testületi határozat az új szerződés aláírására azonnali határidővel felhatalmazta Félegyházi Andrást, azóta már távozott polgármestert.

Kórház és hotel is kap vizet

Nagyon értékes termálvízről van szó, amit jól mutat, hogy a Thermal Hotel Visegrád is innen kapja a vizet, valamint a Visegrádi Ásványvíz is az ország legmélyebb kútjából nyeri az ásványi anyagokban gazdag vizét. A Thermal hotel Dunai György milliárdos üzletember családjának tulajdonában van, amely tavaly már közel 2 milliárd forintos forgalmat bonyolított. A város önkormányzatától vásárolja a vizet 2013 őszétől a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház is. "Közel a kórházhoz, a Lepence-patak dunai torkolatának közelében, 1973-ban létesült termálkút rendkívül értékes, 38 fokos hőmérsékletű termálvizet szolgáltat. A hőforrás jelentőségét növeli az a tény, hogy igen nagy mélységből (1300 méter), geológiailag állandó természeti körülmények közül tör fel, amelyet 2001-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. A forrástól a kórházhoz vezetéken érkezik a gyógyvíz" - olvasható a kórház oldalán.

A 2007-ben bezárt visegrádi Lepence strandfürdő is ebből a termálkútból kapta a vizét. A Napi.hu írta meg korábban, hogy a páratlan panorámájáról ismert fürdőt a szántódi, ötcsillagos Balaland hotelt és a szintén ötcsillagos Grand Hotel Tokaj szállodát vissza nem térítendő állami milliárdokból építő Szepesi Richárd nyithatja újra, akinek anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak.

Kormányzati segítség

Visegrádi forrásunk szerint nagyon jól előkészített beruházásról van szó: előbb a strand készülhet el, majd később egy luxusszálloda is. Utóbbi esetében segítség lehet, hogy a turisztikai ágazat kormányzati szervezete, a Magyar Turisztikai Ügynökség sem lazsál, hiszen tart a Kisfaludy program: január közepétől február végéig lehetett pályázni - az első ütemben szállodák létesítésre - a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben. A lepencei strand és szálloda beruházói forrásunk szerint tökéletesen felmérték a helyi viszonyokat, legalább két éve jelen vannak Visegrádon, még a témában tartott közmeghallgatáson is részt vettek. Az ügynökség azonban még nem hirdetett eredményt, ellenben a lepencei strand újjáépítésére 2 milliárd forintot szavazott meg az Orbán-kormány. A területen azonban eddig semmi sem történt.

Kérdés, hogy az új visegrádi képviselő-testület mit kezd majd a lepencei K7-es termálkút tulajdonjogával, kinek ad vízjogot, amit közel másfél évtizedig zajló jogvita végén szerzett vissza 2014-ben. Új a polgármester: fideszes támogatással nyert Eőry Dénes, aki eddig éppen a svájci tulajdonban lévő Visegrádi Ásványvíz Kft. ügyvezetője volt, és több új képviselő is mandátumot szerzett. A kormánypárt számára kulcsfontosságú település Visegrád, hiszen a Dunakanyarban Budakalász, Pomáz és Szentendre is ellenzéki lett az önkormányzati választások után. A szeptemberi testületi ülésen például felmerült, hogy vízjogot csak 100 százalékos egyetértésben vagy népszavazással lehessen eladni Visegrádon.