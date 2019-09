Kiderült, kik nyerészkedtek a kukakáoszból - Itt a lista!

A szemétdíj-tartozást behajtó cégek profitáltak abból, hogy a kukaholdingnak nem sikerült időben kiküldeni a lakosságnak a számlákat. Kiderült, hogy Győrtől Békésig milyen ismeretlen, családi alvállalkozók kaszáltak a kukakáoszból.

Bár az állami kukaholdingnak is hívott NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. milliárdos veszteséget halmoz fel évről évre és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató cégek közül is sokan jelentős veszteséget termeltek 2018-ban, úgy tűnik, hogy az ágazatnak vannak igazán nyereséges szereplői: a lakosságtól a szemétdíj-tartozást behajtó cégek a beszámolóik alapján remek évet zártak tavaly.

Még 2018. januárban 7,6 milliárd forint értékű követelést adott át a Díjbeszedő Holding Zrt. vezette konzorciumnak a kukaholding, amelyben egy addig ismeretlen kelet-magyarországi behajtó is helyet kapott. Ez a cég, a balkányi székhelyű Pepp and Cars Kft. egy éve még élelmiszer-nagykereskedelemmel foglalkozott. Beszámolója szerint 2017-ben 102 millió forintos bevétele volt, ami 270 ezres profitot eredményezett, 2018-ban viszont már 590 millió forintos forgalmat bonyolítottak, amiből 38 millió forintos nyereség jött össze Törő Norbertné tulajdonosnak.

Azt már a 24.hu is megírta, hogy a Nyíregyházától Győrig, az ország teljes területén végzendő pénzbehajtás, az ügyfelek személyes felkeresése és a kukaholding nyilvántartásának pontosítása nagyságrendekkel nagyobb feladat volt, mint hogy a kft. egymaga elvégezze. A Pepp and Cars ezért egy céghálót hozott létre, alvállalkozókat vett fel, vagyis az eredmény az lett, hogy eddig ismeretlen vállalkozások kezébe került az NHKV Zrt. több százezer ügyfelének sok személyes adata és esetleges pénztartozása.

A feleség alvállalkozója lett a férj

A Pepp and Cars egyáltalán nem rendelkezik internetes honlappal, a kukaholding által közzétett hivatalos Adatkezelési tájékoztatóból azonban már elérhető az alvállalkozók listája, amiből kiderült: Vas, Győr, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében például a debreceni székhelyű, 30 millió forintos forgalmú NSZT Hungária Kft. lett a követelésbehajtó. Eleve csak 2017-ben alakult a cég, tulajdonosa pedig Törő Norbert, aki egyéni vállalkozóként egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szemétdíj-ügyeit is intézi. Egyúttal ügyvezetője a kukaholdingtól a követelésbehajtási feladatot megkapó fővállalkozó Pepp and Cars Kft.-nek is, a balkányi székhelyű cégnek pedig Törő Norbertné, vagyis a felesége a tulajdonosa. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balkány városának 2008 óta fideszes polgármestere van, Pálosi László személyében. A balkányi önkormányzat tulajdonában lévő Balkányi Nonprofit Kft.-nek pedig 2013-2016 között Törő Norbert volt az ügyvezető igazgatója.

Pest, Somogy, Zala, Veszprém és Fejér megyében a vecsési székhelyű Agenda Kontroll Kft. lett a követelésbehajtó. A cégnek a 2017-es 15 millió forintról 2018-ra 116 millió forintra ugrott a bevétele, a nyeresége pedig 2 millió forintról 17,2 millió forintra. "Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére az Agenda Kontroll Kft. részére történő befizetés útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése" - olvasható például Gárdony település honlapján. A céget megkérdeztük, hogy milyen hatékonysággal dolgoznak, de munkájukról nem adhatnak tájékoztatást.

Földárverés után behajtás

Az alvállalkozók listája szerint Csongrád és Békés megyében a BBK Hungary Kft. nevű cég munkatársai keresik fel személyesen az ingatlanhasználót az esetleges díjhátralék beszedése érdekében. A cég sok egyéb tevékenységgel is foglalkozik, de eredményessége így is látványos: a 2017-es 47,7 millió forintról 2018-ra 128 millió forintra gyarapodott a forgalom. A profit pedig 5 millió forintról 38 millió forintra duzzadt, amit osztalék formájában ki is vettek a társaságból. A cég amúgy tagja a Vetőmag Szövetségnek is, tulajdonosa pedig Beslity Ákos, aki a kormány által szervezett Csongrád megyei földárveréseken is eredményesen licitált állami földek megvásárlására 2016-ban.

A szekszárdi központú Alisca Terra Kft. nevű önkormányzati hulladékszállító cég pedig most márciusban értesítette a lakosságot, hogy a kukaholding a szemétdíj beszedésére a Felsőszentiváni Plusz-Profit Bt. hátralékkezelő munkatársait bízta meg, akik személyesen keresik fel az ügyfeleket. A minicéghez Tolna megyén kívül még Bács-Kiskun és Baranya megye ingatlanai tartoznak. A vállalkozás 2017-ben még veszteséges volt, 2018-ban viszont már 7 millió forint profit jött össze 44 millió forintos forgalomból.

Heves, Nógrád és Komárom-Esztergom megye lakosai viszont a salgótarjáni székhelyű Easy to Train Kft. alvállalkozó munkatársaival találkozhatnak szemétdíj-ügyben. Itt igazán látványos a fejlődés, hiszen 2017-ben nem volt bevétele a cégnek, tavaly viszont már 37,6 millió forintnak örülhetett a három tarjáni tulajdonos: Keller Mihály, Juhász Adrienn és Rákos Tamás. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig az amúgy nyíregyházi székhelyű RMRC Kft. lett a behajtásért felelős alvállalkozó: a cég tevékenységi körei között például a fodrászat is szerepel, 2017-ben még 2 millió forintos veszteséggel zártak, tavaly viszont már sikerült 4 millió forintos nyereséget realizálni. "A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező Beszedési értesítő alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére" - olvasható például a borsodi Halmaj község honlapján.

A kukaholding szerint minden rendben van a számlákkal. Tavaly decemberben jelentette be az állami társaság, hogy megkezdte az utolsó negyedéves, illetve elmaradt szemétszállítási számlák kiküldését az ügyfeleknek. Minden ügyfélnek kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít a visszamenőleges számlák kifizetésére. Közel 4 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2017-es esztendőt az NHKV, tavalyi beszámolója még nem ismert. Megkérdeztük a társaságot, hogy milyen hatékonysággal sikerült behajtani a tartozásokat, amint válasz érkezik, közöljük a cég álláspontját. A lakosság önhibáján kívül - a számlázó szoftver nem működött igazán, ezért hónapokat, sőt volt, ahol több mint egy évet késett a csekkek kiküldése - viszont több negyedévnyi számlával volt kénytelen egyszerre szembesülni, ami komoly fizetési gondokhoz vezetett. Ezt pedig az ombudsman is nehezményezte.