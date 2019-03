Kiderült, mennyit keresnek a BKK jegyellenőrei

A BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. februárban jegyellenőr és HÉV-jegyellenőr pozíciókat hirdetett meg. Ennek aprópóján kérdeztük meg a céget, hogy mit ajánlanak a kezdőknek és mennyi az ellenőrök átlagkeresete.

Fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, illetve versenyképes juttatási csomaggal csábítja az ellenőröket és a HÉV-ellenőröket a BKK száz százalékos tulajdonában álló BKÜ.

Az elvárások nem magasak, középfokú végzettség kell hozzá és erkölcsi bizonyítvány. Vállalni kell a több műszakos munkarendet és nem árt, ha az ember bírja a stresszt. Előny az alapfokú angol nyelvvizsga, az emberekkel való foglalkozásban szerzett tapasztalat, illetve a kereskedelmi szakközépiskolai végzettség vagy kereskedelmi gyakorlat.

Az ellenőrök és a HÉV-ellenőrök kezdő alapbére bruttó 220 ezer forint (nettó 146 300 forint), míg 5 éves munkaviszonnyal 230-245 ezer forintot (nettó 152 950-162 925 forint) lehet keresni.

Erre azonban számos pótlék és jutalék jön, mint például az alagútban közlekedő vonalakon végzett munkáért fizetett pótlék, a több műszakban végzett munka után járó pótlék, vagy a rendkívüli munkaidő pótléka. Kezdő munkavállalók esetén a pótlékokat a betanító képzés utáni sikeres vizsga esetén fizetik ki.

Ennek eredményeképpen az átlagfizetés a jegyellenőröknél bruttó 320 ezer forint (nettó 212 800 forint), míg a HÉV-ellenőröknél bruttó 370 ezer forint (nettó 246 050 forint). Ebben természetesen nem csak a kezdők, hanem a régóta a cégnél dolgozók is benne vannak.

Erre jön a cafeteria

A cafeteriakeret évi bruttó 396 ezer forint, amelyben a következő választható tételek vannak:

készpénzjuttatás,



SZÉP kártya,

önkéntes egészségpénztárba vagy nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás,



sport- vagy kulturális eseményre szóló belépőjegy,



bérlet árának utólagos megtérítése,

távolságibérlet-kiegészítés,



bölcsődei, óvodai szolgáltatás támogatása.



A munkába járás utazási költségtérítése esetén fizetik a bérlet vagy a jegy díjának 86 százalékát, aki autóval jár annak nettó 15 forint jár kilométerenként.

Ezen kívül az ellenőrök kaphatnak

munkaidő-kedvezményt, ha frissen házasodtak,



gyerekszületési támogatást,



temetési segélyt és munkaidő-kedvezményt,

kedvezményesen használhatják a Bubi közbringarendszert

és a társaságnál eltöltött munkaévek után jubileumi jutalom ütheti a markukat.

Egyre kevesebb az ellenőr

Lapunk tavaly írta meg, hogy az elmúlt években rohamosan csökkent az ellenőrök létszáma. A cég tájékoztatása szerint a 2013-as 365-ös létszám tavaly 223-ra zuhant, de kevesebb a HÉV-ellenőr is.

Az ellenőrök száma (fő) Év BKK-ellenőr HÉV-ellenőr 2013 365 76 2014 356 79 2015 340 79 2016 291 68 2017 262 58 2018

223

62



Forrás: BKK

Eközben új egyenruhát is bevezettek, amellyel megkönnyítik a bliccelők dolgát. Ennek ellenére a BKK szerint kevesebb a bliccelő és hatékonyabban hajtják be a pótdíjakat is. A közlekedési cég tavaly 2,4 milliárd forintot hajtott be a bliccelőktől. A rekordernek 1,85 millió forintot kellett befizetnie, de volt 1,8, 1,75, 1,46 és 1,33 milliós tétel is.

Mellettük több százan fizettek be a BKK-nak több mint 100 ezer forintot. A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint tavaly mintegy 220 ezer esetben büntettek meg - hivatalosan: pótdíjaztak - utasokat. 2017-ben a megbüntetett utasok száma még 250 ezer volt.