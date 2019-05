Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, miért nem volt elég cigi a trafikokban

A feketepiac elleni harc jegyében egyedi azonosítót kaptak a nemzeti dohányboltok, aminek hiányában nem tudtak cigarettát rendelni a központi elosztóból.

Minden trafikosnak egyedi azonosítót küldött az ND Nonprofit Zrt., mert egy uniós rendelet értelmében a dohánytermékek nyomonkövethetősége érdekében nemcsak a dohánytermékeknek kell egyedi azonosítókóddal rendelkezniük, hanem valamennyi nemzeti dohányboltnak is. Május 20-tól az EU-ban előállított, az uniós piacra vagy az unióbeli forgalomba hozatalra szánt cigaretta és vágott dohány csomagolási egységet nyomkövetővel kellett ellátni annak érdekében, hogy mozgásukról nyilvántartást lehessen vezetni a gyártótól kezdve egészen a kiskereskedelmi egységig (dohányboltig).

"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-től rendelni csak abban az esetben tud, ha az ön vállalkozása rendelkezik ezen kódokkal" - írta a trafikosoknak az ND Zrt. Ez lehetett az oka annak, hogy az elmúlt napokban, hetekben bizonyos trafikoknak eléggé hiányos volt az árukészlete. A nyomonkövetési rendszert, valamint a biztonsági előírásokat a tagállamoknak a cigaretta és a cigarettadohány esetében május 20-ig kellett bevezetniük, az összes többi dohánytermék esetében a határidő 2024. május 20.

Új trafikpályázatot egyébként már 2015 áprilisa óta nem írtak ki, azóta csak spontán kijelöléssel ítél oda trafikokat a kiválasztottaknak az ND Zrt. Folyamatosan csökken a trafikok száma az országban, míg tavaly novemberben még 5334 koncessziós dohánybolt műkdött, most ez a szám 5304 darabra apadt, ellenben a kijelölt trafikok száma 601 darabról 615 egységre ugrott fel. A kijelölés az ND Zrt. saját hatáskörében lezajló folyamat, Esküdt Gábor vezérigazgató szava dönt a koncessziós pályáztatás helyett, ráadásul a kijelölt trafikosnak nem kell vámhatósági engedélyt beszereznie a NAV-tól.

Nem olyan elképesztően nagy üzlet trafikosnak lenni, de azért például az öt budapesti trafikot üzemeltető Vudent Cigarette Bt. 2018-ban 988 millió forintos forgalmat bonyolított a beszámolója alapján, és 22,6 millió forintos profitot könyvelhetett el. A cigaretta pedig egyre drágább, a KSH áprilisi adati szerint a szeszes italok és dohányáruk átlagosan 8,5 százalékkal, ezen belül a dohányárúk 12,7 százalékkal, a szeszes italok 4,5 százalékkal drágultak.