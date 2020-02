Kiderült, miért veszélyes a síelés

Éjszaka síeltek, belehaltak. Sokan még nappal sem tudják felmérni, mire képesek sílécen, hogyan kell viselkedni a pályán és mi az, ami határozottan tilos a hegyoldalon. A CLB biztosítási alkuszcég összeszedte a síbalesetek leggyakoribb okait.

Nem tudni, hogy a sötét hegyoldal romantikája vagy az adrenalinfüggőség-e az ok, ám az biztos, hogy egyre többen hódolnak az éjszakai síelésnek. Ez egyértelműen életveszélyes kísérlet, amibe az utóbbi hetekben már többen - sajnos magyarok - is belehaltak - mondta Németh Péter, a CLB biztosítási alkuszcég

Németh és kollégái maguk is rendszeresen síelnek, ám eszükbe sem jutna pályazárás után, sötétben kimenni a terepre. Már csak azért sem, mert nem ajánlott a hatalmas karbantartó gépekkel - ratrakokkal - ütközni, amelyek éppen zárás után egyengetik a sípályákat. Emiatt szinte öngyilkosságnak számít sötétben síelni.

Sok magyar nappal is megsérül a külföldi sípályákon, ezért a CLB szakértői összeszedték a leggyakoribb baleseti okokat. A leggyakoribb síbaleseti okok:

túlértékelt sítudás: nem a képességeknek megfelelő pályatípus, vagy sebesség választása,

száguldozás miatti ütközés: nem ritkán több embert, akár egész családokat is letarolnak a tömegben felelőtlenül száguldozó síelők,

tilosban, pályán kívüli síelés: emiatt a biztosítók megtagadhatják a kártérítést, de a balesetveszély mindenképpen nagyobb és az esetleges mentés költségei is "húzósabbak" lehetnek,

síelés ittasan: mivel alkoholos befolyásoltság alatt sokkal gyakoribbak a sérülések, több régióban már tervezik a sípályán való alkoholfogyasztás betiltását,

fáradtság, pályazárás előtti "még egy utolsó lesiklás": amikor már úgy érezzük, hogy pihenni kellene, akkor tényleg tegyük meg,

szánkózás tiltott területen: a sípályák egyértelműen egyik legveszélyesebb eleme a szánkózás, amely miatt minden évben több komoly baleset történik ebből az okból, még a kijelölt területeken is.



Amennyiben a biztosítók egy balesetről bebizonyítják, hogy az egyértelműen a sérült szándékos és felelőtlen kockáztatása miatt következett be, megtagadhatják a kártérítést.

Németh Péter a magyarok körében is egyre kedveltebb úgynevezett "fun" sí-parkok és pályák veszélyeire is figyelmeztet. Ezeket az ügyességi feladatokkal is tűzdelt zónákat elsősorban gyerekek számára alakítják ki, ám néhány helyen kisebb ugratókkal nehezített szakaszokat is, amelyeken nagyot lehet esni, s gyakori a baleset. A szakértő szerint a gyerekeket ezekre a pályákra is csak felügyelettel érdemes kiengedni, mert a felhőtlen szórakozás egy szerencsétlen ugratás miatt balesettel, s végül kórházban végződhet.