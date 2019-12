Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, mire készül a magyarországi McDonald's

A magyarországi McDonald's-hálózat három fókuszterülete a következő években a Jövő élménye éttermi koncepció és a házhoz szállítás országos kiterjesztése, valamint az új éttermek nyitása - mondta Scheer Sándor, a McDonald's magyarországi Developmental Licensee partnere a Napi.hu-nak adott interjúban. A tervek szerint 2022 végére csaknem 10 ezer embernek adnak munkát, ezzel ők lesznek az ágazat legnagyobb foglalkoztatói az országban.

- Miért vágott bele ebbe az egészbe?

- Amiért eddig minden másba is: mert kihívást és lehetőséget látok benne, ez pedig inspirál. Amikor hallottam erről a lehetőségről, nem haboztam. Persze voltak, akik megkérdőjelezték az elhatározásomat. De beérett, megfontolt üzletembernek tartom magam, aki nem hoz elhamarkodott döntéseket.

A Market Építő Zrt.-t 1996-ban alapítottam, az elmúlt 24 évben több mint hétszáz beruházást valósítottunk meg a csapatommal, köztük az ország eddigi legnagyobb magasépítési feladatait is. Arra gondoltam, hogy a Market után ez lehet a második nagy dobásom.

- Miért pont a McDonald's?

- Mindig nagy hatással volt rám ez a márka, lenyűgözött a vállalat története Magyarországon és a világban egyaránt. Harminc éve én is sorban álltam, amikor az első étterem megnyílt a Régiposta utcában, és a mai napig emlékszem az első Big Macemre. A Market Építő Zrt. kezdeti éveiben sok McDonald's étterem építésében volt szerencsém részt venni. A fővárosban és vidéken egyaránt dolgoztunk, aztán 1999-ben az első hazai Ronald Ház megépítése is a mi munkánk volt. Ezt követően volt/van három olyan ingatlanom, amelyet a McDonald's vett bérbe tőlem.

Így tehát régre nyúló kapcsolat a miénk. Nem csak rajongóként ettem a mekis ételeket, a közös munkán keresztül volt lehetőségem jobban megismerkedni a vállalattal. Aki akar és igazán figyel, az elképesztően sokat tanulhat egy ilyen rendszertől. Ami a legjobban megfogott, a szolgáltatások minőségének biztosítása iránti elkötelezettség, a folyamatos innováció és a fejlődés iránti vágy. Azóta is hihetetlenül tud motiválni mindaz, amit ez a vállalat képvisel, és folyamatosan teljesít. Úgy gondolom, hogy a saját piaci tapasztalataimmal érdemben tudok hozzátenni és tovább tudom erősíteni a hazai McDonald's-hálózat kiemelkedő üzleti sikereit, a dinamikusan növekvő forgalmat, a lenyűgöző lendületet.

- Mit vett meg pontosan?

- A McDonald's Corporation magyarországi vállalatában meglévő teljes tulajdoni érdekeltségét vásároltam meg. Ez azt jelenti, hogy a McDonald's magyarországi Developmental Licensee partnereként valamennyi, a McDonald's hazai hálózatát alkotó étterem hozzám került, így teljes körűen felelek a piacért, beleértve a franchise partnerekkel való együttműködést is.

Fotó: Képszerkesztőség

- Mi az a Developmental Licensee?

- Egy tulajdonosi struktúra, amelyet a McDonald's már 30 éve sikeresen alkalmaz világszerte. Lényege, hogy a Developmental Licensee (DL) partner feladata, hogy az adott piacon működő éttermeket üzemeltesse és fejlessze. A DL Partner biztosítja a működtetéshez és növekedéséhez szükséges tőkét is. Olyan piacokon alkalmazzák, ahol ez a struktúra hatékonyabb helyi irányítást, gyorsabb döntéshozatalt és erőteljesebb éttermi növekedést tesz lehetővé. Itthon talán szokatlan, de mint megtudtam, a McDonald's hálózatában kifejezetten gyakori ez a struktúra: jelenleg, világszinten több mint 80 piacon, Európában is számos országban DL rendszer van.

- Mit jelent ez a mindennapokban?

- A terveink szerint még gyorsabb fejlődést, ütemesebb növekedést. A jövőben még modernebb éttermekkel, új és kibővített szolgáltatásokkal, még több helyen leszünk jelen, így a változást egyre több vendégünk személyesen is megtapasztalja majd. A cél, hogy a rendszerben és a piacban rejlő lehetőségeket ötvözve gyorsítsuk a növekedést, ösztönözzük az innovációt, és még közelebb hozzuk a márkát a vendégeinkhez.

Karrierív Scheer Sándor Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalata, a Market Építő Zrt. alapítója, részvényese és elnöke, emellett a Unione Group ingatlanfejlesztő cég, valamint a Hotel Clark tulajdonosa. Az 53 éves üzletember a 100 leggazdagabb 2019-as listáján 28,3 milliárd forintos becsült vagyonnal a 46. helyen állt. Scheer Sándor építőmérnöki diplomát szerzett 1987-ben. A Marketet 1996-ban alapította. A McDonald's Corporationnel a magyarországi érdekeltség átadásáról 2019. februárban írták alá az üzletrész-adásvételi szerződést. Az eladás nyomán a cég is nevet váltott és Progress Étteremhálózat Kft.-ként folytatja.



- Mi a helyzet a franchise üzemeltetőkkel?

- Nagyon régen megtanultam már, hogy senki sem boldogulhat egyedül. Aki sikeres szeretne lenni, annak erős, elkötelezett csapatra van szüksége. Ez most sincs másként. Olyan menedzsmentre és partnerekre van szükség, akik tudják és értik a McDonald's rendszerét. A magyar Mekinél ilyen csapat működik. Én mindig nyitott vagyok az innovatív, kreatív és operatív ötletekre. Szeretek mindenkit meghallgatni, és hiszek a kommunikáció erejében.

- Az elmúlt években nem nagyon nyílt új étterem. Ez most változni fog?

- Ez is változik, de a fejlesztés és a bővítés nem csak új éttermek nyitását jelenti majd. A fejlesztéseknek stratégiailag fontos és a vendégek szempontjából is igen látványos eleme az új éttermi koncepciónk. Két éve, a fővárosi Vörösvári úti étterem volt az első, ahol a vendégek a Jövő élménye nevű koncepcióval találkozhattak. Azóta már 10 ilyen éttermünk van - a legújabb, a Margit hídnál lévő egység december elején készült el. Az átalakítások idén és a következő években is folytatódnak. A célunk, hogy két év múlva a teljes hazai hálózat ezzel a koncepcióval működjön.

Az ilyen éttermekben a vendégek számára a legfeltűnőbb újítást valószínűleg az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok és az asztalhoz történő kiszolgálás jelentik majd. Mindezzel az a célunk, hogy még kényelmesebb legyen a rendelés, hiszen a kioszkokon könnyebben áttekinthető a teljes kínálatunk, az ételekért pedig ne kelljen sorban állniuk, például a kisgyermekkel érkező családoknak, mert a kollégáink asztalhoz viszik azt - mint bármelyik hagyományos étteremben. A legfontosabb: a vendégek döntik el, hogy hogyan szeretnék használni az éttermet. A kasszák nem szűnnek meg, akinek ez kényelmesebb, az a jövőben is rendelhet és fizethet a kollégáknál.

Fotó: Képszerkesztőség

- Mivel kíván többet nyújtani a McDonald's a versenytársaknál?

- A vendégeink elvárásai nagyon magasak, mi pedig mindent megteszünk azért, hogy minél elégedettebben, minél gyakrabban térjenek vissza hozzánk. A McDonald's elkötelezett az iránt, hogy kiemelkedő minőséget és élelmiszer-biztonságot, fogyasztói és munkavállalói élményt és értéket nyújtson. Ez az irány a jövőben is. De ami talán még fontosabb, folytatjuk egy szerethető márka építését. Egy olyan márkáét, amely egyformán odafigyel a vendégeire, a munkatársaira, az őt körülvevő közösségekre.

Erre vonatkozóan ambiciózus terveink vannak: még modernebb, még kényelmesebb éttermi környezetet építünk a magyar vendégeink és munkatársaink számára. Szeretném, hogy mindazok, akik a mi éttermeinket választják, jó élménnyel gazdagodjanak. Azok pedig, akik a McDonald's-ról hallanak, pozitív gondolatokat társítsanak hozzánk.

- Nem félnek, hogy a digitalizáció és az önkiszolgáló folyamatok miatt elvész a kiszolgálás személyessége?

- Épp ellenkezőleg. Azért tesszük kényelmesebbé és hatékonyabbá a rendelést, hogy a munkatársainknak több idejük legyen a vendégekkel foglalkozni, beszélgetni, gondoskodni a kényelmükről a kiszolgálást követően is. Többek között ezért hoztuk létre a vendégélmény menedzser pozíciót: ő az a kolléga, aki folyamatosan ügyel arra, hogy a vendégeink jól érezzék magukat, és megkapják a személyes figyelmet a vendégtérben.

- A digitalizáció térnyerése az ételrendelési piac erősödését is jelenti. Ezzel hogyan tudnak versenyezni?



- Úgy, hogy a mekizés élményét az éttermeinken kívülre is elvisszük. Európában már számos McDonald's-piacon nagy sikerrel működik a házhoz szállítás, amelyet a hazai vendégeink is nagyon vártak már. Júliusban - tesztjelleggel - néhány budapesti éttermünkben elindítottuk ezt a szolgáltatást. A siker pedig felülmúlta a várakozásainkat. Az elmúlt hónapokban a kollégák sokat dolgoztak azon, hogy a tapasztalatok alapján tökéletesítsék a működést, és megkezdjük a szolgáltatás országossá bővítését.

Eredetileg csak 2020-tól terveztük ezt, a visszajelzések azonban annyira pozitívak, a csapatok a mi oldalunkon és partnerünk, a Netpincér oldalán is olyan jól teljesítettek, hogy úgy döntöttünk: október elejétől, ütemes tempóban indulunk az országos bevezetéssel. December elejére az éttermek több mint felére kiterjesztettük a házhoz szállítást.

Fotó: Képszerkesztőség

- Az új szolgáltatások mellett, új éttermek nyitása is helyet kap a tervekben?

- Az egyik legfontosabb feladatom Developmental Licensee-ként a hazai hálózat bővítése, a piacban rejlő lehetőségek kiaknázása. A McDonald's mindig is folyamatosan vizsgálta új éttermek nyitásának a lehetőségét, tehát vannak tervek, amelyek megvalósításán már most tudunk dolgozni. Ilyen például a Gödöllőn épülő egységünk. A munkálatokat augusztusban kezdtük, és a jövő év elején már meg is nyílhat az étterem.

Közben már dolgozunk a következő helyszíneken, és keressük a további lehetőségeket. Konkrétumot még nem említhetek, de a következő három évben évente több új helyszínen szeretnénk építkezést kezdeni, illetve új éttermet nyitni. Talán nem hangzik szerénytelenül, ha azt mondom: a fejlesztésekhez, a jó helyszínek, jó üzleti lehetőségek megtalálásához jó szemem van, az elmúlt években ezen a területen volt alkalmam tapasztalatokat gyűjteni, amit most a McDonald's hálózat fejlesztése érdekében tudok hasznosítani.

- A fővárosban várhatóak további éttermek vagy inkább a még "szűz" területek meghódítása a cél?

- Mindkettőre látok bőven lehetőséget. Szeretnék néhány újabb fontos stratégiai helyszínt elfoglalni az országban. Sok olyan kis- és középméretű város van, ahol az elmúlt évek fejlődése megteremtette azt a piacot, ami egy McDonald's étterem sikeres üzemeltetéséhez szükséges. De a már bejáratott nagyobb piacainkon is látok bővülési lehetőséget. Emellett megnövekedett az autópályák forgalma, kialakultak új forgalmas útvonalak vagy szolgáltatásokat kínáló csomópontok. Mindez új vendégkört, új igényeket jelent, mi pedig minden lehetőséget megvizsgálunk, amely potenciális fejlődést jelenthet számunkra.

- Hogyan látja a McDonald's jövőjét Magyarországon?

- Csakis nagyon pozitívan, hiszen nem köteleztem volna el magam mellette, ha nem így gondolnám! A McDonald's rendkívül eredményes időszakot tudhat maga mögött. Folyamatosan növekedést produkált, minden esztendőben felülmúlva a terveket és az előző év eredményeit. Ez tökéletes pillanat arra, hogy a stabil alapokat és a növekedési lendületet felhasználva intenzív fejlesztésbe kezdjünk, aminek három fókuszterülete a Jövő élménye éttermi koncepció, a házhoz szállítás - mindkettő kiterjesztése az országos hálózat egészére -, valamint az új éttermek nyitásával a hálózat méretének növelése. Lendület és dinamika, fejlődés és fejlesztés jellemzi majd a következő éveket.

- Mindenhol a legnagyobb probléma az emberhiány. Meglesz a tervezett fejlesztésekhez és a bővüléshez a szükséges létszámú csapat?

- Mindent megteszünk, hogy meglegyen. Munkatársak nélkül nem tudjuk kiszolgálni a vendégeket. A létszámproblémákkal az elmúlt időszakban az éttermeink is megküzdöttek, a dinamikus forgalomnövekedés mellett ez nem mindig volt egyszerű. A folyamatos fókusz azonban azt eredményezte, hogy az utóbbi két évben több mint kétezer fővel tudtuk növelni a létszámunkat. Ebben kulcsszerepet játszott a bérek több lépcsős emelése, de hasonlóan fontos volt a munkatársak képzése, vagy a következetes munkáltatói márkaépítés. A tervezett hálózat fejlesztésekkel összhangban úgy tervezzük, hogy 2022 végére csaknem 10 ezer munkatársunk lesz, ezzel a legnagyobb foglalkoztatók leszünk ebben a szegmensben Magyarországon.

- Nem nehéz a sokszor első munkahelyes fiatalokkal egy ilyen híresen szabályozott rendszert működtetni?

- Ez működik, csak meg kell találni mindenkihez a megfelelő hangot, a megfelelő motivációt. Rengeteg fiatal kollégát foglalkoztatunk vezetői, étteremvezetői pozícióban. Ők gyakorlatilag egy közepes méretű vállalkozást vezetnek eredményesen - annak minden komplexitásával, felelősségével - és mindezt sokszor huszonévesen, ami óriási teljesítmény.

Ez egyúttal olyan iskola, amely után a legkomolyabb kihívásokat jelentő munkakörökben is megállják a helyüket. Huszonéves ikrek édesapja vagyok magam is, csak azt tudom mondani, hogy minden bizalmam megvan ebben a generációban, nem látom sem kevésbé szorgalmasnak, sem kevésbé kitartónak, sem kevésbé felelősségtudatosnak őket a korábbiaknál.

Fotó: Képszerkesztőség

- Ha már elkötelezett csapatról beszélünk, kik a beszállítóik?



- Röviden: a legjobbak. És ez egyáltalán nem túlzás - a rendszerrel történő ismerkedés során ugyanis részletes képet kaphattam arról, milyen elképesztő alapossággal választja ki a McDonald's a beszállítóit itthon és a régióban egyaránt. Szakmai és beszállítói körökben a McDonald's-ot egyértelműen a minőséggel azonosítják - ha valakit a cég beszállítónak elfogad, az a világon mindenhol jó ajánlólevél.

Ezt példázza számos beszállítónk nemzetközi sikere. Nyugat-Európa számos országában például a hazai csirke ízét élvezhetjük a McDonald's éttermekben. Óriási dolog - és magyar tulajdonosként külön büszkeség -, hogy jelenleg az alapanyagok több mint harmadát itthonról szerezzük be. A hazai beszállítókkal való együttműködések többsége legalább 20 éves múltra tekint vissza. Ők olyan partnereink, akik a McDonald's magas minőségi elvárásainak folyamatosan és megbízhatóan meg tudnak felelni. Ha van rá mód, igyekszünk őket helyzetbe hozni, például az idei libamájas promócióban nemcsak a libamáj, hanem marhahús alapanyag is magyar gazdaságokból érkezett. Ezekből az eredményekből szeretnék minél többet megmutatni a vendégeinknek is.

- Mi a személyes hitvallása? Mit szeretne elérni?

- A szorgalomban és a munkában hiszek. Csak olyan munkát vagy feladatot vállalok el, amelyet becsületesen és határidőre el tudok végezni. A kezdetektől ezzel a filozófiával irányítom a hozzám köthető cégcsoportokat. Minden munkatársamnak ezt az értékrendet adom át. A második nagy dobásomba is azért vágtam bele, mert hiszem, hogy elindíthatjuk az érdemi fejlesztéseket a hálózaton belül, szisztematikusan megkezdhetjük az új éttermek kialakítását, még tovább erősíthetjük a minőség iránti elkötelezettségünket, és fenntarthatjuk a kiemelkedő eredményességet. Az első komoly lépéseket pedig már meg is tettük a célok elérése felé.

A cikk a Progress Promotion Kft. támogatásával készült.