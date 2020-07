Kiderültek a számok - a külföldiek tartják el a magyar filmipart

Miközben 2019-ben rekordot döntött a magyar filmipar, az előző évhez képest majdnem 50 százalékkal, 164,4 milliárd forintra nőtt a közvetlen filmgyártásra költött, illetve költeni tervezett összeg; Magyarországon hamarosan újraindulnak a nemzetközi produkciók forgatásai - írta a Nemzeti Filmintézet szerdai közleményében, amit a Variety amerikai szaklapnak már tegnap reggel postázott a Káel Csaba elnökölte állami szervezet.

Az amerikai Netflix médiaszolgáltató és produkciós vállalat néhány héten belül kezd forgatni, augusztusban visszatér a Dűne stábja és több élvonalbeli gyártó is előkészíti már a visszatérést a magyarországi stúdiókba - írja a Filmintézet.

Rekordot döntöttek a külföldi filmesek



A magyar filmgyártás 2019-ben rekordot döntött, a közvetlen filmgyártásra nyilvántartásba vett összeg elérte 164,4 milliárd forintot, ami az előző évhez képest mintegy 50 százalékos növekedés - írta meg tegnap a Filmintézetre hivatkozva a Variety - a magyar szervezet idén eddig nem hozta nyilvánosságra a tavalyi filmgyártási adatokat.

A magyarországi filmgyártás volumene negyedik éve meghaladja a 100 milliárd forintot. A teljes költés 94 százalékát külföldi produkciók tették ki (a külföldiek számára a magyarországi forgatás fő vonzereje a 30 százalékos filmipari adókedvezmény, a bővülő filmes infrastruktúra és a viszonylag olcsó munkaerő - a szerk.). 2019-ben összesen 319 produkció gyártását regisztrálták Magyarországon, ebből 228 magyar alkotás volt, 8 koprodukció és 83 külföldi produkció - sorolja az adatokat a Filmintézet.

A legtöbbet, 14 milliárd forintot az Emmy-díjas The Alienist (TNT tévécsatorna megrendelésére) című amerikai drámasorozat második évadára, az Angel of Darkness-re költöttek Magyarországon. A 2021-es bemutatóra tervezett Halo videojáték alapján készülő (a Showtime megrendelésére) amerikai akció-sci-fi sorozat magyarországi költségvetése meghaladta a 12 milliárdot, és jelentős összeget, egyenként mintegy 7 milliárd forintot költöttek a Shadow and Bones (Netflix) tévésorozatra, valamint a Harry Haft (Baltimore Pictures, Bron Media Corp.) című életrajzi mozifilmre is.

"Magyarország továbbra is a kontinens legnépszerűbb forgatási helyszíne, tapasztalt szakemberekkel és világszínvonalú stúdiókkal. A járványveszély alatt folyamatosan azon dolgoztunk, hogy mielőbb teljes kapacitással újraindulhasson a filmgyártás Magyarországon, amely a hazai és külföldi produkciókkal együtt mintegy 20 ezer embernek ad munkát. Elsődleges célunk, hogy a magyar filmipar versenyképességét, a nemzetközi filmiparban betöltött vezető szerepét továbbra is megőrizze. Kiemelt fejlesztésünk ennek érdekében a fóti stúdiókomplexum bővítése, a kormány Gazdaságvédelmi akcióterve keretében megvalósuló beruházás a tervezési szakaszba lépett" - nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Filmintézet igazgatóságának elnöke.

Az amerikaiak már startra készek

A Filmintézet Mafilm fóti stúdiókomplexumában a Netflix már hetek óta két műteremben is díszletet épít a Terra Vision címmel készülő sorozatához, és hamarosan elkezdődik a forgatás - írja a Filmintézet. A középkori várdíszletet egy amerikai produkció foglalta le július második felére, de több nemzetközi és hazai produkció felől is megnőtt az érdeklődés a stúdiók és kültéri díszletek iránt.

A Mafilm stúdiókomplexum bővítésről áprilisban döntött a kormány. A beruházás keretében négy új filmstúdió épül, amelyek további 9600 négyzetméter hasznos alapterülettel növelik a jelenlegi stúdiókapacitást, így összesen 12 200 négyzetméter áll majd a produkciók rendelkezésére Fóton - olvasható a közleményben.

Az EU-ba nem jöhetnek amerikaiak, kivéve Magyarországot

Az EU-tagállamok vezetői kedden megállapodtak abban, hogy 15 unión kívüli ország állampolgárai előtt megnyitják a külső határokat július 1-jétől - adta hírül a Euronews. Az USA nincs köztük. A tagállamok döntése ugyanakkor, hogy a saját határaikon kiket engednek be, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az uniós tagállamok visszaállíthatják a belső határellenőrzést. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ha egy ország úgy dönt, a listán most nem szereplő ország állampolgárait beengedi, akkor azt is kockáztatja, hogy a többi uniós tagállam újra megtiltja az ő állampolgárainak a beutazását.

Az Origo Filmstúdió is le van foglalva egész évre. A ovid-19 veszélyhelyzet előtt kötött megállapodások értelmében még idén visszatér forgatni három nagyszabású nemzetközi produkció: a Dűne (Legendary), a The Banker's Wife (Amazon), és a The Nightingale (Sony).

Az etyeki Korda Stúdióban a legendás videójátékon alapuló Halo (Showtime) című sorozat forgatása folytatódik. A magyarországi stúdiók iránti kereslet továbbra is növekszik, folyamatosan érkeznek az ajánlatkérések a világ összes szegletéből - írja a Filmintézet.

A magyar filmesek is mocorognak

A hazai gyártású produkciók június közepe óta forognak újra, Madarász Isti Átjáróház és Rohonyi Gábor-Vékes Csaba Szia, Életem! című alkotásai készülnek és további 15 mozifilmnek még idén elkezdődik a forgatása.

A Filmintézet ajánlást készített a koronavírus elleni védekezéshez, amit eljuttattak a magyar filmesekhez.