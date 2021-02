Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb nagy dobás a Kifli.hu-tól

Az online háztartási bevásárlásokat kínáló Kifli.hu új piacra lép be: mostantól Budapest neves éttermeinek kínálatát viszik házhoz a futárok. Ráadásul a csomagolást is megreformálják. A bevezető időszakban különösen, de később is kedvező árakat ígérnek.

Az új szolgáltatásban a megszokott finom ízek, séfek által készített éttermi minőségű ételek kínálata szerepel - írja közleményében a Kifli.hu, amely az éttermi házhozszállítási piacra lép be ezzel, kihívója lesz így a Woltnak és a Netpincérnek is. Zöldséget, gyümölcsöt házhoz - új szereplő nevezett be a versenybe A kifli.hu környezettudatos start up-ként környezetkímélő módon, a hazai vendéglátók és termelők támogatását szem előtt tartva indította el szolgáltatását. A vásárlók 2 adagot tudnak rendelni egyszerre, környezetbarát papírdobozban és zacskóban, így kevesebb műanyag kerül felhasználásra, mint egy átlagos készétel rendelése esetén. Az éttermekben a séfek fokozottan figyelnek arra, hogy hozzáadott tartósítószerek és adalékanyagok nélkül készüljenek a fogások, így valódi ízek harmóniájával találkozhatunk - állítja a társaság. Elsőre kizárólag a Kiflinél lehet rendelni a neves Meatology étteremből, valamint a Zsidai Home 4 vendéglőjéből (a 21 Magyar Étterem, a Baltazár, a trendi Spíler és az elegáns Opera Café kerül be a kínálatba). Az új szolgáltatás elején limitált ideig bevezető áron, majd ezt követően is az étterminél kedvezőbb áron lehet ezekről a helyekről rendelni, akár a napi bevásárlással együtt. Ráadásul nem is egyszerű házhozszállításról van szó: az étterem elkészíti a kívánt ételt, amelyet egyedülálló sokkoló-hűtéses technológiával frissen csomagolnak, majd a "vendég" otthon már csak az utolsó simításokat végzi el rajtuk. Az ízekért a séfek felelnek, a Kifli pedig vállalja, hogy az előkészített ételeke akár 4 óra alatt kiviszik. "Büszke vagyok, hogy elindul a Kifli Bisztró szolgáltatása. Napjainkban különösen időszerű, hogy séfek által készített éttermi minőségű fogások kerülhetnek így a magyar háztartások asztalaira az étterminél kedvezőbb árszinten, néhány órával a rendelést követően - mondta Makkay János, a kifli.hu ügyvezetője a bejelentés kapcsán.