Kijárási tilalom: a Reál is üzent a magyar vásárlóknak

Az országos bolthálózattal rendelkező Reál azt kéri a vevőktől, a védekezés miatt előírt szabályok, például a kötelező maszkviselés betartása mellett lehetőség szerint 11 és 15 óra között vásároljanak a lánc üzleteiben. Az OKSZ pedig azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy időben menjenek a kiszemelt boltba.

A legnagyobb boltláncok sorra adják ki a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések, többek között az esti kijárási tilalom miatt módosított nyitvatartási rendről szóló tájékoztatóikat és a boltokban követendő szabályokat.

Most az országszerte több mint ezer bolttal rendelkező Reál közölte, hogy minden vásárló hordjon maszkot, ezt egyébként a jogszabályok eleve kötelezővé teszik.

Amennyiben lehetséges, válasszon kevésbé forgalmas időpontokat a bevásárlásra, mint a délelőtt 11 és délután 15 óra közötti időszak. Lehetőség szerint ne családdal menjenek vásárolni, hanem egyedül intézzék a bevásárlást!

- áll a boltlánc tájékoztatójában, amely azt kéri a fiatalabbaktól, hogy segítség a veszélyeztetettebb, idős korosztályba tartozókat azzal, bevásárolnak nekik. Az összes boltban, így a Reál-üzletekben is fontos, hogy senki ne fogja meg a kézzel a pékárut, hanem erre a célra kihelyezett zacskóval, amely a csomagolásra szolgál vagy a pékáru csipeszek segítségével tegye a kosarába.

Sikeres átállás, kérések a vásárlókhoz

A járványhelyzet miatt a több boltláncot képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség még csütörtökön közölte, hogy november 11-én, szerdán zökkenőmentesen sikerült az üzletek átállása a 19 órás zárásra. A szervezet szerint az üzletláncok kérhetik a vásárlót, hogy a záróra előtt legalább 15-20 perccel korábban érkezzen az üzletbe. Egyes üzletek ugyanis 15-20 perccel a 19 órás záróra előtt is már leállíthatják a vásárlók belépését az árusító helyre (szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a záróra előtti percekben is még be lehetett lépni). Az OKSZ javasolja, hogy azok az üzletek, akik ezt a gyakorlatot folytatják, erről a bejáratnál elhelyezhető felirattal külön is tájékoztassák előre a vásárlót.

Elképzelhetőnek tartja az OKSZ, hogy a egyes üzletek - kisebbek, nagyobbak egyaránt - szükség esetén a következő időszakban szabályozhatják az eladótérben tartózkodó vásárlók számát a tömeges jelenlét megelőzése érdekében.