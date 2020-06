Kinyit a Corvin és a művész mozik is

Ismét látogathatók lesznek a Budapest Film mozijai, a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán, a Kino Cafe és a Corvin június 25-től. Korlátozások nélkül vetítenek majd filmeket.

A járványhelyzet utáni első műsorhét programja június 22-én, hétfőn kerül fel az artmozi.hu-ra és a mozik honlapjára, az internetes jegyelővétel is innentől indul.

A veszélyhelyzet alatt (április 21-től) elindított és népszerűvé vált Budapesti Távmozit s megtartják, itt hétfő kivételével naponta egy előadást vetítenek a továbbiakban.

Csütörtöktől újra kinyitja kapuit a Cirko-Gejzír mozi is, itt az első műsorhéten az év elején bemutatott filmeket vetítik majd: többek között a Szex és pszichoanalízis, Világpolgárok, Isten létezik, és Petrunijának hívják lesz műsoron. A Cirko-Gejzír munkatársai maszkban fogadják majd a közönséget, lesz kézfertőtlenítő, rendszeres fertőtlenítő takarítás, illetve a mozi légkondicionáló berendezése is kintről fújja be a friss levegőt - közölte a moziüzemeltető.