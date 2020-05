Kirívóan rossz helyzetben érte csapás a vendéglátóipart - mire készülhetnek a cégek?

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet a legtöbb vállalkozás életére komoly hatást gyakorol, ugyanakkor a hatás jelentős különbségeket mutat ágazatonként, illetve vállalkozásonként. A jelenlegi helyzetben nehéz biztosat mondani bármilyen cégről iparágról, de azért vannak támpontok amelyek segíthetnek - olvasható az Opten Kft. lapunknak megküldött elemzésében.

A mostani válság egyedi abból a szempontból is, hogy nem egy ágazatból, vagy egy konkrét gazdasági eseményből indul ki, így kihatását is sokkal nehezebb modellezni. A járvány továbbá nem csak a piacra, hanem az állami intézményrendszere is speciálisan hat. A munkakörülmények változása az államapparátust is megterheli, az adminisztrációs folyamatok lassulhatnak - figyelmeztetett Pertics Richárd, a társaság elemzője.

Ennek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy a válság első kézzel fogható jelei, mint például a végrehajtások, felszámolások, létszámváltozások, lassabban mennek át az intézményrendszeren. Ráadásul sok vállalkozó még kivár mielőtt jelentősen beavatkozna cége működésébe, mondjuk egy létszámleépítéssel, vagy partnerei ellen indított eljárásokkal. Ezek miatt nehéz korai értékelést adni.

A jelenleg kibontakozóban lévő gazdasági visszaesés a különböző iparágakat jelentősen eltérő mértékben érinti. Emiatt az iparági vizsgálatok előtérbe kerülnek, a vállalkozók próbálják saját maguk, illetve üzletfeleik kitettségét újraértékelni. Egy vállalkozás főtevékenysége nagyban befolyásolja a jelenlegi kockázatait. Ugyanakkor egy ágazati vizsgálatból távolról sem szabad általánosítani az ágazat összes vállalkozására.

Egyrészt egy vállalkozás valódi tevékenységét nem minden esetben fedi a bejegyzett főtevékenysége, másrészt a vállalkozás saját adottságai, képességei jelentősen módosíthatják az ágazatától örökölt általános iparági kockázatot. Többek között az adott vállalkozás likviditási mutatói, termék és szolgáltatás portfólió szélessége, ügyfél és beszállítói kör változatossága, az alkalmazkodóképesség mind olyan tényezők, amelyek legalább olyan erősen befolyásolják egy vállalkozás kitettségét, mint maga az iparági kockázat

Az Opten szerint egy iparágat ráadásul több szempontból is érdemes osztályozni, egyrészt abból, hogy mennyire közel van a válság frontvonalához, azaz a távolságtartási intézkedések közvetlenül, vagy csak közvetetten befolyásolják a működésüket, másrészt abból a szempontból is, hogy mennyire felkészülten érte az ágazat szereplőit a krízis.

A közvetlen érintettségű ágazatok között van természetesen a vendéglátás, turizmus, utazásközvetítés, rendezvényszervezés, kiskereskedelem jelentős része és egyebek. Az érintettség következő fokán ezen vállalkozások beszállítói vannak, de itt már a hatás sokkal nehezebben mérhető. Ahogy megyünk a beszállítói láncokon, a járvány hatásának mérése általános iparági szempontból annál nehezebb.

Az iparági kockázatok mérlegelésénél a válság frontvonalához mért távolságon kívül az ágazat összesített felkészültségét érdemes jelen helyzetben vizsgálni.

Iparágak felkészültsége

Egy iparág felkészültségét az ágazatban szereplő vállalkozások felkészültségének összessége adja. Ebből kiindulva a vállalkozások pénzügyi mutatóiból, és az eljárások vizsgálatából számos különböző iparági mutatót lehet definiálni. Válsághelyzetben a pénzügyi likviditásnak, és a pénzügyi cash-flow vizsgálatának igen jelentős szerepe van, de még ezeken belül is számos mutatót és mutató kombináció lehet definiálni. A likviditás, fizetési hajlandóság vizsgálatának például egy egyszerű, de jól használható mérőeszköze a végrehajtási arány.

Végrehajtás alá került cégek aránya ágazatonként Ágazat Cégszám Végrehajtási arány* SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 25912 13,42% ÉPÍTŐIPAR 57537 12,57% SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 18230 11,20% ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 31851 9,64% KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 123819 9,30% FELDOLGOZÓIPAR 43544 9,03% KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 297 8,75% VÍZELLÁTÁS: SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, 1977 8,50% BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS 583 8,23% MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ 11139 8,19% EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 10231 7,91% PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 12449 7,65% MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 13457 7,65% INGATLANÜGYLETEK 43956 7,39% INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 33822 5,85% VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-. GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS 2421 5,74% SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 88342 5,43% OKTATÁS 10660 5,23%

*1 év alatt (legalább egyszer) végrehajtás alá került cégek száma a működő cégek számához képest

A végrehajtási arány a vendéglátóiparban a legmagasabb, ami ráadásul amúgy is az elsődleges érintettségű iparágak közé tartozik, tehát ebből a szempontból elmondható, hogy a válság, egy amúgy is elég rossz állapotú ágazatra csapott le a legjobban. Az építőiparban és a logisztikában szintén kiemelkedően magas a végrehajtási arány, de ezekben az ágazatokban már jóval vegyesebben érezteti hatását a járvány, így vélhetően - középtávon - ezekben az ágazatokban lesznek nyertesei és vesztesei is a világjárványnak.

A skála pozitív végéről érdemes kiemelni, az infokommunikációs szektort, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel rendelkező cégeket. Ezen ágazatokban szereplő vállalkozások sokan vannak, a végrehajtási arány átlagnál alacsonyabb és a válság is közvetettebben érinti őket mint sok más szektort. Szintén érdekes az ingatlanügyletek iparág, ahol a vállalkozások száma szintén magas, a külföldi tulajdonosok aránya is igen magas, végrehajtási arány alacsony, így alapvetően stabilnak tűnik a szektor. Viszont a koronavírus, ha hosszú távú, komolyabb nyomot hagy az ingatlanbérlések területén, akkor ebben a szektorban is várható némi átrendeződés.

Ágazatok likviditása és eladósodottsága Ágazat* Likviditási ráta** (medián) Eladósodottság*** (medián) (D) VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-. GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS 1,098 0,589 (I) SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 1,486 0,53 (G) KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 1,937 0,501 (H) SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 1,742 0,452 (L) INGATLANÜGYLETEK 1,891 0,432 (N) ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 1,934 0,421 (S) EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 1,969 0,413 (R) MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ 2,037 0,379 (C) FELDOLGOZÓIPAR 2,105 0,362 (F) ÉPÍTŐIPAR 2,477 0,356 (E) VÍZELLÁTÁS: SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS 2,075 0,344 (A) MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 2,397 0,31 (O) KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2,352 0,306 (B) BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS 2,328 0,285 (J) INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 2,832 0,281 (M) SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 2,928 0,28 (P) OKTATÁS 3,565 0,227 (K) PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 3,922 0,209

*10 millió Ft éves nettó árbevételt meghaladó vállalkozások ** Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek *** Kötelezettségek / Eszközök összesen

Amennyiben eladósodottság szempontjából vizsgáljuk ugyanezt a kérdést, szintén érdekes képet kapunk. A legmagasabb eladósodottsággal rendelkező ágazat az energetikai szektor. Az ágazat nagy részére azonban csak nagyon közvetett módon hat a koronavírus okozta gazdasági visszaesés, és a kötelezettséget teljesítésén segíthetnek a kormányzati intézkedések is, így az iparág összességében nem tartozik a kockázatosabb ágazatok közé.

A vendéglátás mutatószámai ugyanakkor már semmi biztatót nem tükröznek, hiszen ez az ágazat nem csak hogy közvetlenül érintett, rossz likviditással rendelkezik, de még az eladósodottsági helyzete sem túl előnyős. A kereskedő vállalkozások magas eladósodottsága szintén nem szerencsés ebben a helyzetben. Itt szintén fontos szerepe lehet a kormányzati intézkedéseknek, illetve annak, hogy milyen hosszú ideig kell korlátozott üzemmódban működni a gazdaságnak - olvasható az Opten Kft. elemzésében.