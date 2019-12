Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kirúgták az állami cégtől a miniszter körözött ex-férjét

Már nem dolgozik sem gazdasági igazgatóként, sem más pozícióban a vizes vb szervezését lebonyolító Bp2017 Kft.-nél Balogh Sándor üzletember, aki ellen a közelmúltban két elfogatóparancsot is kiadott a rendőrség - írja a G7.

Több mint félmilliárd forint adó elcsalásával gyanúsítják Balogh Sándort, a budapesti vizes vb-t szervező cég korábbi gazdasági igazgatóját, akiről múlt héten derült ki, hogy két elfogatóparancsot adtak ki ellene. Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős miniszter első férjét azonban kirúgták a Bp2017 Kft.-től.

A G7-nek a társaság nem árulta el, miért és hogyan rúgták ki Baloghot, de rátaláltak egy az adóhatóság által a cégbíróságnak küldött iratra, mely szerint az üzletember ellen hivatalosan "üzletszerűen elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt" folyik az egyik eljárás. Ugyanebből a dokumentumból tudta meg a portál azt is, hogy a Globimpex Zrt. vagyonát teljes mértékben zár alá vették.

"Balogh Sándor ügyvezetése, képviselete alatt álló Globimpex Zrt. 2015. 12. havi bevallását nullás adattartalommal nyújtotta be, abban sem értékesítést, sem beszerzést nem szerepeltetett, annak ellenére, hogy a társaság vevőpartnerei a Globimpex Zrt-től történő beszerzést közöltek a bevallásukban" - írják a hivatalos iratra hivatkozva, mely szerint a NAV gyanúja szerint a társaság több mint 340 millió forintnyi áfát nem fizettet be. Más vállalatainál is voltak gondok, így összességében az üzletembert 587 019 240 forintos költségvetési csalás miatt keresik. Múlt héten írta meg a portál, hogy körözik Balogh Sándort.

A cikk nem tér rá ki, de a Magyar Afrika Társaság és a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökeként adott interjút a 2018 júniusi Diplomata Magazinnak Balogh, amelyben például ezt - a jelenlegi helyzet fényében érdekes - kijelentést tette.

"Világrekord idő alatt, költségkereten belül készült el a Dagály Úszóaréna, a világ egyik legkorszerűbb sportlétesítménye. Számos országból a sport és az üzleti világ képviselői egyaránt csodájára járnak, s neve hallatán felsejlik a WONDER szó."