Nagyon úgy fest, hogy csak délibáb a webáruházak hatalmas növekedése

A múlt évben még a sok boltzár mellett is csak 10 százalékot ért el a webáruházak összesített forgalma. És nem is nőtt gyorsabban a webáruházi költekezés 2020-ban, mint 2019-ben.

A webáruházak forgalmának 2020-as 41 százalékos növekedése önmagában valóban brutális, de lényegében ugyanennyi volt 2019-ben is, pedig akkor áprilistól május közepéig nem voltak zárva az iparcikkes boltok, novemberben és decemberben lehetett menni 19 óra után is vásárolni. A robusztus bővülés illeszkedik a webáruházak világszerte tapasztalt növekedéséhez, a legnagyobb - persze kínai - Alibaba is 37 százalékot hozott össze 2020 utolsó negyedévében, a másik óriás, az Amazon 44 százalékot - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A magyar internetes kereskedés tehát a növekedés ütemében tartja a világpiaci tempót.

Az egyes hónapokat nézve a magyar webpiacon ugyanakkor azt is látni, hogy akkor ugrott nagyot a webes vásárlás, amikor súlyosbodott a járvány és bezárták, vagy korlátozták a hagyományos iparcikkes boltokat, a tavaszi időszakban pedig még volt némi pánikvásárlás is. A második hullám szeptembertől erősödött fel, a webáruházi költekezés is ekkortól jobban húzott felfelé.

A novemberi Black Friday téboly azonban már lenyomta a decemberi ajándékvásárlásos időszakot (így volt ez már 2019-ben is, csak akkor kisebb volt a különbség). Az akciónál pedig a boltos lemond az árbevétele egy részéről, ami nyilván veszteség számára. Eléggé úgy fest, hogy a Black Friday tombolása egyre nagyobb öngól a webáruházaknak. A Black Friday szerepe az lenne, hogy az akcióval kedvet csináljon a decemberi ajándékvásárláshoz, és nem az, hogy elvegyen belőle.

No persze, egy vállalkozás sem a veszteségre hajt, az üzleti tervet eleve úgy állítják össze, hogy a tervezett árengedmény miatti kiesést majd más nagyobbra tervezett bevételből pótolja. De hát a webáruházak minden nap tolják az akciókat, és a versenytárs előzése a cél.

Borul is minden, ez az eredményeken is látszik. Az elmúlt években a legnagyobb webáruházak közül többnek az éves mérlege mutatott bizony veszteségeket is, mivel a piacfoglalásnak ára is van. Kérdés, sikerül-e ezt visszafizettetni valamikor a vásárlóval, különben jöhet az új befektető. Volt már ilyen.

A webes költekezés súlya pedig 10 százalék volt 2020-ban, a hagyományos bolti költekezésé viszont 90. A webáruházak reklámjai persze nem ezt sugallják. Ennek ellenére a vásárlók pénzük döntő részét a hagyományos boltokban költjük el, még így is.