Kiskereskedelem: egyre többen próbálkoznak okosba'

A lelakatolt boltok a remélt március 22. helyett még egy hétig biztosan nem nyithat ki. Egyre többen keresik közülük az „alternatív” értékesítési megoldásokat. Ezek többségnek legalitása azonban legalábbis kétséges.

A miniszterelnök bejelentette, hogy a jelenlegi üzletbezárási korlátozások is március 22. után legalább még egy hétig változatlanul megmaradnak. A március 8-tól indított iparcikkes boltzár nyilván nem tetszik a boltosoknak, különféle szolgáltatóknak, hiszen sokuknak egy évvel ezelőtt is már be kellett zárniuk.

Így aztán keresi is mindenki a "megoldást", egyes webáruházak például átvevőpont címén egyszerűen átadják az online megrendelt portékát a vásárlóknak üzletben, parkolóban, raktár előtt az udvaron, kinek mi jut eszébe. Ez pedig tiltott pálya a jog szerint - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog.

Zárva kellene lenniük, hiszen a jogszabályok egyértelműek, nem fogadhatnák a vásárlókat. A blog szerint a kiindulópont a 104/2021. számú kormányrendelet 4.§-a, amely felsorolja azokat az üzleteket, amelyek nyitva lehetnek, és kimondja, hogy a fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani. Ezek a webáruházak a zárásra kötelezett üzletek termékkörét kínálják nagyobbrészt. Ezek bizony fizikai üzletek a javából, vagy éppen az üzlethez kötődik az átadás helye, még ha a hagyományos üzleteiket - amelyiknek van - nem is nyitják ki.

Pár példa:

Alza.hu

"Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vonatkozó kormányrendelet értelmében bemutatótermünk csomagátadó pontként változatlan nyitva tartással üzemel." A cég képviselőjének sajtónyilatkozata szerint a rendőrség az ellenőrzéskor ezt rendben találta. A kereskedelmi hatóság, a jegyző nyilvántartása az Alza.hu esetében két üzlet bejelentését tartalmazza, mindkettőt a budapesti Róbert Károly körút 54-58. alatt. Az egyik szerint a bejelentett kereskedelmi tevékenység elnevezése "Alza.hu", alapterülete 2923 négyzetméter, a tevékenység formája "üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység", jellege "kiskereskedelem". A másik bejelentés szerint a tevékenység elnevezése "csomagküldő", a bejelentett címe "www.Alza.hu" (ez ugyebár egy webcím, de nekik mindegy, egy postásnak például azonban kevésbé), a tevékenység formája "csomagküldő kiskereskedelem", és a tevékenység jellege "kiskereskedelem". Ebből kitalálható, hogy a bejelentett két tevékenység egy épületben folyik.

Decathlon

"... áruházainkban csak online rendelések átvételére lesz lehetőség. A csomagok átvétele az áruház bejáratánál, illetve saját parkolóval rendelkező áruházaink esetében 'Drive-in' opcióval megoldható."

Jysk

"2021.03.08. hétfőtől áruházaink bezárnak, de az online foglalások és rendelések átvétele továbbra is zavartalanul működik". "Az online vásárlás, a Click & Collect foglalások és rendelések átvétele az árukiadási területen továbbra is zavartalanul működik." A lánc 85 áruházat működtet Magyarországon.

Extreme Digital

"Személyes átvétel jelenleg az Ezred utcai kültéri átvevőponton lehetséges (1044 Budapest, Ezred utca 1-3. C2 épület)." A cégjegyzékben egyébként telephelyként az Ezred utca 2. cím van rögzítve. Ez egy raktár.

Mall.hu

"Kedves Vásárlóink! Az átvételi pontra történő rendelés a 104/2021. (III. 5.) Kormány rendelet 6. § (1) bekezdésének 5. pontja értelmében nyitva tart." Az m-HU Internet Kft. (a Mall.hu) budapesti Váci út 36-38. szám alatt található átvételi pontjának elnevezése a jegyző nyilvántartása alapján: "Mall.hu átvételi pont". A tevékenység formája: "üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység". Tehát ez is üzlet, hivatalosan telephelye a cégnek. A csomagküldő kereskedelmi tevékenysége a Váci út 99. alatti székhelyén van bejelentve.

És a lényeg: A kormányrendelet 6.§ (1) bekezdés 5. pontja alapján a szolgáltatások sorában felsorolva a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás megengedett. De ugyanez a paragrafus azzal kezdődik, hogy a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani. Ezek szerint az átvevőpont is, a tilalmas termékkörben.