Kispénzűek, figyelem: pórul jár, ha nem figyel!

Az utóbbi hetekben-hónapokban sokan kényszerültek zálogba adni értékeiket, hogy pénzhez jussanak. Van, ahol nem kell kamatot fizetni a március 18-ig beadott zálogtárgyak után, míg másutt megkövetelik ezt. Az alapvető kérdésre, hogy a zálogjegy a hitelmoratórium alá tartozik vagy sem, egyértelmű válasz még most sincs.

Vonatkozik-e a magyar kormány által március 18-án meghirdetett hitelmoratórium a zálogjegyekre, s ha igen, akkor mit tehetnek azok, akiknek zálogcédulájuk március 18. után jár le? A kérdésekre látszólag egyszerű és egyértelmű a válasz: igen.

Ugyanis a zálogba tett értékekre éppen úgy kölcsönt - vagyis hitelt - nyújtanak, mint ha az lakásvásárlásra adott kölcsön vagy személyi hitel lenne. A gyakorlatban azonban kétesélyes a bizományi cédulák megítélése, mert akad olyan zálogcég, amely úgy véli: rájuk és az általuk kibocsátott zálogjegyekre nem vonatkozik a jogszabály - vagyis a fizetési moratórium -, így tovább szedik-szedhetik a beadott tárgyakért adott pénzre a kamatot.

A Napi.hu-t megkereste egy kárvallott ügyfél, aki arról számolt be, hogy életében először, sajnos januárban családi okok miatt kénytelen volt a zálogházi szolgáltatást igénybe venni. "Két (sajnos) különböző helyre lettek beadva az aranyak. Egyik a BÁV, másik egy magán zrt. (a Gold Orient Zrt. - a szerk.) hálózat egyik tagja. Mindkét zálogjegy hamarosan lejár."

Az ügyféllel a BÁV Zrt.-nél azt közölték, hogy a 47/2020-as kormányrendelet miatt 2020. december 31-ig "ingyen" meg lettek hosszabítva a zálogcédulák, azt le is pecsételték, ellenben a másik zálogháznál azt közölték: rájuk ez a jogszabály nem vonatkozik. Ezt követően az MNB-nek is írt e-mailt, illetve telefonon azt közölték: mivel hitelfolyósításról van szó, ezért a válaszban is nagy valószínűséggel azt fogja kapni, hogy az ominózus rendelet automatikusan érvényes a zálogházakra is.

Egyértelműnek látszik, hogy a zálogpiac legnagyobb szereplője, a BÁV olvasatában a rendelet a zálogcédulák esetében is a moratóriumot tartja követendőnek. Honlapjukon ugyanis ez a szöveg olvasható:

"A kormány március 18-i rendelete nyomán a BÁV Zálognál már megkötött zálogszerződésekre is vonatkozik a fizetési moratórium. Ennek értelmében a magánszemélyek és vállalkozások március 18. szerda éjfélig megkötött hiteleinek tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. Mindazon zálogkölcsönökre vonatkozik a fizetési moratórium, amelyek esetében a kölcsön visszafizetésének végső határideje (azaz a türelmi idő, amely időpontig a zálogtárgy értékesítésére nem kerül sor) 2020. március 18. után jár le. Ezen esetekben a szerződéses kötelezettségek teljesítési határideje, azaz futamidő vége 2020. december 31-ig automatikusan meghosszabbodik.

Ha a kölcsönszerződés (zálogjegye) megfelel a fent leírtaknak, azaz a türelmi idő a 2020. március 18-ig (a kormányrendelet hatályba lépésének időpontjáig) még nem járt le, akkor a kölcsöntartozás visszafizetésének esedékessége - a rendelet alapján automatikusan meghosszabbodott futamidő miatt - 2020. december 31. lett. Mindemellett azonban nincs akadálya annak, hogy a zálogjegy birtokosa a meghosszabbított futamidőn belül bármikor kiváltsa a zálogtárgyat, vagy előtörlesszen.

Fontos, hogy fizetési moratórium csak a 2020. március 19. előtt megkötött szerződésekre vonatkozik, tehát a 2020. március 19-től elzálogosított tárgyakra (megkötött szerződésekre) nem, azaz az új ügyletek esetében a fizetési kötelezettségek a választott konstrukció szerint teljesítendők."

A pórul járt ügyfél levelét a Napi.hu is továbbította a pénzügyi felügyeletet ellátó MNB-nek, és állásfoglalást kért a zálogház ügyvezetője is. Az ő levelének keltezése március vége, de sem ő, sem az ügyfél, sem pedig lapunk nem kapott eddig választ, egyértelmű állásfoglalást a jegybanktól. Amint ez megérkezik, frissítjük cikkünket.