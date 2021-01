Kitüntette az MNB az új magyar szuperbankot

Az év végére elfogyott az NHP Hajrá kerete, de az MNB további 1000 milliárd forinttal növelte a programot, amely az idén is folytatódik. A legtöbb kölcsönt a Magyar Bankholding tagbankjai helyezték ki.

Az idei évben elindul a gazdasági növekedés, amelynek két tartópillére van: a költségvetési egyensúly helyreállítása és a beruházási ráta növekedése - mondta Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a Növekedési Hitelprogram (NHP) eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. 2010 után fiskális fegyelem jellemezte az országot, de 2020-ban a válság miatt ez az egyensúly megbillent, az idén viszont ezen változtatni kell.

Az NHP Hajrá keretében 10 hónap alatt 1500 milliárd forintnyi hitelt helyeztek ki a kereskedelmi bankok a kis- és középvállalkozásoknak, ebből 500 milliárd forint beruházásokra ment el. Az idén további 1000 milliárd forinttal megemelte az MNB a program keretét, hogy tovább növekedjenek a beruházások.

A közel 1500 milliárd forintos volumen nagyobb része forgóeszközhitel volt - hangzott el a sajtótájékoztatón. A volumen harmada ment el beruházásokra hitel vagy lízing formájában. A hitelek negyede a kereskedelem és gépjárműjavítás szektorba ment, de a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és az ingatlan szektor is nagy arányban részesedett belőle. A nagyobb vállalatok is hozzáfértek a hitelhez, de a mikrovállalkozások is kaptak belőle, ami nagyon fontos, hiszen ezek sérülékenyebbek.

Az NHP kiválósági díját a Magyar Bankholding Zrt. nyerte, Barna Zsolt a holding elnöke és Vida József, a Magyar Takarékbank elnök-vezérigazgatója vette át a díjat. A Magyar Bankholding tagbankjai a Magyar Takarékbank, az MKB Bank és a Budapest Bank.

Más bankok is intenzíven folyósították a programban a hiteleket. Az Erste Bank tavaly év végéig több mint 97 milliárd forint értékben csaknem ezer szerződést kötött. A vállalkozások az Ersténél is egyelőre elsősorban a forgóeszköz-finanszírozást igénylik, a kihelyezett hitelek 55 százalékát ilyen céllal vették fel a cégek. A beruházáshoz kapcsolódó források többsége a meglévő hitelek kiváltását szolgálta: az ügyletek 24 százaléka volt hitelkiváltás, míg az új beruházási hitelek aránya 21 százalék.