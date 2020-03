Kiürültek az autószalonok, de a szervizek működnek

Az új és a használt autók kereskedelme szinte teljesen leállt a járvány miatt. A javítóipar azonban továbbra is dolgozik – írja a Magyar Nemzet.

Az autószalonokra is vonatkozik a délután 15 órás kötelező zárás, de enélküli is üresek - mondta a lapnak Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) ügyvezető elnöke.

A javítók azonban működnek és működniük is kell, hiszen a lakosság élelmiszerrel, gyógyszerrel való ellátásához menniük kell az áruszállító járműveknek, emellett a közfeladatot ellátó szervezetek - mentők, tűzoltóság, rendőrség - kocsijainak is. Ráadásul most felértékelődik az autók szerepe, hiszen tömegközlekedni kockázatos.

A szervizek nyitvatartását nem korlátozták, a szerelőket nem is fenyegeti közvetlen veszély. Ugyanakkor a vállalkozások, amelyek foglalkoztatják a szakembereket, üzleti szempontból veszélybe kerülhetnek. Emiatt javasolta az MGE és az Autós Nagykoalíció, hogy a gépjármű-kereskedelmi és -javítói tevékenységet, valamint a belföldi és nemzetközi (belföldre vagy belföldről irányuló) áruszállítási tevékenységet, továbbá az autókölcsönzőket is sorolják a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé, és ezekre is alkalmazzák az ide vonatkozó könnyítéseket.