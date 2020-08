Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kivonták a Megyrina gyógyszert a forgalomból

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a júniusi felfüggesztés után most ki is vonta a forgalomból az étvágyhozóként is használt Megyrina gyógyszert minőségi hiba miatt.

Domokos Erika , 2020. augusztus 4. kedd, 17:35

Az OGYÉI - gyógyszer felügyelő hatóságként - kivonta a forgalomból a Megyrina 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió elnevezésű gyógyszer összes gyártási számú tételét - derül ki az OGYÉI augusztus 4-ei határozatából. Egy elterjedt gyógyszer forgalmazását függesztették fel Magyarországon A Vipharm S.A. által forgalmazott gyógyszerrel kapcsolatban a lengyel társhatóságtól - a hatóságok között működtetett gyorsriasztásos rendszeren keresztül - bejelentés érkezett az OGYÉI-be, amely szerint a laboratóriumi vizsgálatok során specifikáción túli eredményeket kaptak. A bejelentés alapján magyarországi tételek is érintettek lehetnek a minőségi hibával - olvasható a tájékoztatóban. Az OGYÉI a kivizsgálás lezárásáig a gyógyszer forgalmazását júniusban felfüggesztette. A hatóság a forgalmazó által benyújtott adatok alapján megállapította, hogy az eltérés a magyarországi forgalomban lévő tételeket is érinti. Tekintettel arra, hogy a tételek nem felelnek meg a forgalomba hozatali engedélyben rögzített követelményeknek, az OGYÉI a tételek forgalomból kivonásáról döntött - olvasható a most kiadott határozatban.