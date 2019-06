Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kódolatlanná válik több tévécsatorna júniusban

A MindigTV szolgáltatás használói az RTL II, a UPC Direct ügyfelei pedig a Food Network csatornához kapnak kódolatlan hozzáférést.

Június 11. és 26. között a UPC Direct minden előfizetője számára kódolatlan elérést biztosít a Food Network csatornához. A szolgáltató kínálatában a Food Network a 40. csatornahelyen van. A hálózat többi csatornáján is indulnak főzős műsorok, így a TV Paprikán, a Sony Maxon és a Viasat 3-on - számol be a hírról a DTV News, amely össze is foglalja, hogy milyen gasztroprogramokra számíthatnak a nézők.

A MinDig TV több mint 750 ezer háztartással rendelkező kínálatában június 17. és június 30. között pedig az RTL II. válik ingyenessé előfizetési csomagtól függetlenül. A csatornán többek között olyan népszerű műsorok mennek, mint a Showder Klub vagy az Éjjel-nappal Budapest.

A csatorna a 19. programhelyen található a szolgáltatónál. További részleteket itt olvashat.

A nyáron több szolgáltatónál gyerekcsatornák is ingyenessé válnak a vakáció idejére.

