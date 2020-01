Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly bajok vannak Rogán barátainak gyorskölcsöncégénél

A tőkehelyzet rendezésére szólította fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Mikro Credit Zrt.-t. A gyorskölcsönt nyújtó cégnek georgiai tulajdonosai vannak.

Komoly tőkeproblémák lehetnek a MicroCredit Zrt.-nél az MNB most publikált, de tavaly december 16-án hozott határozata alapján. A jegybank ebben arra kötelezi a pénzügyi vállalkozást, hogy legkésőbb 2020. március 31. napjáig, azt követően pedig folyamatosan feleljen meg a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásnak.

A kis összegű, 25 ezer - 600 ezer forint közötti gyorskölcsönöket nyújtó cégnek a tőkehelyzet rendezése után három munkanapon belül el kell küldenie az MNB részére az ezt igazoló dokumentumokat. Ha nem pótolják a cég tulajdonosai a szükséges tőkét, akkor a MNB további intézkedéseket hozhat, ideértve a tevékenységi engedély visszavonását is - figyelmeztet a jegybank a határozatban.

Régóta problémák vannak

Az Mfor.hu októberben arról írt, hogy a 2016-ban alapított MikroCredit Zrt. kénytelen 420 millió forintos jegyzett tőkéjét 50 millióra csökkenteni, miután 2018-ban közel 1 milliárdos veszteséget szenvedett el. Ez azután történt, hogy az MNB tavaly júniusban is hozott egy, a mostanihoz hasonló határozatot, amelyben arra kötelezte a pénzügyi céget, hogy legkésőbb 2019. július 15-éig feleljen meg a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A MikroCredit saját tőkéje egymást követő két évben is alacsonyabb lett a jegyzett tőkéjénél, amely 2017 decembere óta 420 millió forint, ennyire emelkedett ugyanis a 2016. júliusi alapításkori 60 millióról. A cég 2017-es, közel 83 millió forintos vesztesége miatt a saját tőkéje 338,5 millió lett. Ez a mínusz még viszonylag magyarázható is, hiszen a cég alig három és fél hónappal a tavalyelőtti évzárás előtt kezdte meg működését, mivel csak az alapítását követően egy évvel később, 2017. szeptemberében jegyezte be a cégbíróság. Ám első teljes üzleti évét, a 2018-ast már közel 1 milliárdos bukóval hagyta maga mögött, aminek következtében a saját tőkéje 78 millióra olvadt.

Kötvényekkel próbálkoztak

Egy július elejei sajtótájékoztatón Sárközi Zoltán, a MikroCredit ügyvezető igazgatója azt jelentette be, hogy mintegy 1,5 millió euró értékben (azaz közel félmilliárd forint értékben) bocsátanak ki zárt körben kötvényeket. Azt viszont az Mfor.hu kérdésére már nem volt hajlandó elárulni, hogy kik jegyezték le a kötvényeket, és azoknak mik a kondícióik (kamat, futamidő).

Nem kizárt, hogy a kötvények eladásából befolyó pénzzel kívánták betömni a saját tőkén keletkezett lyukat. Az, hogy szeptember 12-én mégis 370 milliós tőkeleszállításról döntöttek, arra utal, hogy a kötvénykibocsátásból nem lett semmi, vagy ha az mégis megvalósult, abból nem jött össze annyi, amennyi elegendő lett volna a veszteség miatti tőkerendezéshez.

Rogán barátai

A gyorskölcsönt nyújtó céget 2016 júliusában alapította egy georgiai (grúz) cég, a Tbilisziben bejegyzett Hungarian Georgian Investments Co LLC. A cégiratokban 2017. szeptember közepétől november elejéig igazgatósági tagként, azt követően pedig a mai napig más munkavállalóként feltüntetett Varlami Rekhviashvili testvére Irakli Rekhviashvili bankár, Georgia volt gazdasági minisztere.

Rekhviashvili rajta volt azokon a felvételeken, amelyeket az Index 2016 júniusában rögzített a Rogán köreihez tartozó Kertész Balázs ügyvéd irodája előtt, ahol a letelepedésikötvény-bizniszben is érdekelt és a hvg.hu szerint Habony Árpáddal jó kapcsolatokat ápolt Shabtai Michaelivel és Nika Gilauri volt grúz kormányfővel arról beszélgettek, hogy a magyar állami Eximbank hitelével erőműépítési projektbe fognának Magyarországon.