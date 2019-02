Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly gondok a közlekedési társaságoknál

A BKV a közlekedési cégen belülről vagy kívülről toborzott járművezetőket is foglalkoztat - van köztük például tanár -, a MÁV egyes járatairól furcsa hírek érkeznek.

A BKV 2017 nyarára megállította a járművezetői létszámcsökkenést - adott tájékoztatást az atv.hu kérésére a cég. Tavaly több mint 200 fővel emelkedett az autóbusz- és trolibuszvezetők száma, jelenleg közel 100 villamosvezető képzése van folyamatban. Munkaerőhiányról a BKV nem írt, egy októberi nyilatkozatban ugyanakkor Környei Éva, a BKV jogi és humánpolitikai igazgatója még azt mondta, hogy 300 sofőr hiányzik a pesti járatokról.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke szerint a BKV válaszában szereplő adatok reálisak, bár saját információira hivatkozva azt mondta, hogy tavaly ilyenkor az autóbuszok területén 300-400 járművezető hiányozhatott. Ez mérséklődhetett azóta olyan 200-250-re. A cég kisegítői állományt foglalkoztat, akár a vállalaton belülről, akár kívülről. Példaként saját ismerősét hozta fel, aki főállásban tanárként keresi a kenyerét.

A BKV-val ellentétben a MÁV a portálnak eljuttatott levelében világossá tette, hogy több száz fősre tehető létszámhiánnyal küzd. A MÁV Zrt.-nél nagyjából 17 ezren dolgoznak - mondta a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) elnöke a hírportálnak. Meleg János szerint a nagyjából 700 fős létszámhiány már most is érzékelhető a gyakorlatban. Például a váci vonalról már most olyan jelzések érkeznek, hogy vonatjáratok maradnak ki, mert nincs jegyvizsgáló vagy mozdonyvezető.

A szakszervezeti vezető szerint az is régi probléma, hogy tavaly is többen hagyták el a vasutat, mint ahányan érkeztek, illetve az, hogy a dolgozók leterheltsége miatt tartósan beteg munkavállalók teszik ki a létszámhiány több mint harmadát, csaknem 35 százalékát.