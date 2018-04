Komoly tervekkel tér vissza az ismert magyar márka

Visszahoznák az 1896-ban alapított Tungsram márkát, az első számlát már ki is állították. Világszerte ismertté tennék a nevet.

Az idei év arról szól, hogyan tudunk jobban gazdálkodni - mondta szerdai sajtótájékoztatóján a Tungsram csoport új tulajdonosa és vezetője Jörg Bauer. A magyarországi GE csoport Lightning üzletágát idén vásárolta meg a korábban a GE magyarországi vezetőjeként dolgozó Bauer, ám a vételárról nem árult el semmit, mint mondta az üzleti titok. A jövőbeli finanszírozásról pedig azt hangzott el, hogy közel egy megállapodás az Eximbankkal. "Mivel az eladásaink 95 százaléka külföldre megy, ezért illünk a portfóliójukba."

A felvásárlással összesen 5 gyáregység került át a Tungsram név alá, igaz a cégnek még joga van a GE Lightning nevet is használni. Ezzel kapcsolatban Bauer elmondta, hogy ugyanakkor azt is szeretnék elérni, hogy minél előbb csak a Tungsram nevet használják. Ezzel párhuzamosan a GE cégkultúrából is több mindent megtartanának, így például a sokszínűséget, a transzparenciát és compliance részt is.

Első lépés a változás

Az első 3-5 évben a cég átalakítása a fő cél, Bauer szerint ebben az időszakban nem is fognak osztalékot kivenni. A végső cél, hogy 10 év múlva egy egymilliárd dolláros árbevételű cég legyen. "Ez már elég pénz arra, hogy legyen elegendő k+f és innováció a cégben" - vélte a vezető.

Ettől egyelőre még messze vannak, hiszen idén, a tavalyihoz hasonlóan 90 milliárd forintos értékesítési eredményt várnak. Kiemelendő, hogy bár a lakosság a hagyományos lámpákról ismeri a Tungsram nevet, az értékesítés 95 százaléka nem az áruházakban történik, hanem a professzionális piacon, azaz üzleti partnereknek, akik például az üzletközpontjukat világítják ki. A növekedésre azért is szükség van, mert az új vezetés több területen változtatna.

"Például az autólámpa területén csak a tradicionális lámpákat gyártja a cég, ledes világítás egyelőre nincs. Ez az egyik fő fókusz, szeretne a Tungsram ezen a területen is megjelenni. Vannak persze ennél hosszabb távú tervek is, de azok, az autóipar gyors változása (e-autó, önvezetők) miatt csak körvonalazódnak. Ki kell még alakítani, hogy a Tungsram hogyan tudnak belepasszolni ezekbe a kihívásokba." - mondta Mózes Gabriella, a globális autólámpa üzletág vezetője.

A szakember elmondta, hogy az üzletág árbevétele jelenleg Európából jön, de komoly a cég jelenléte Észak-Amerikában is, ahogy jelen vannak a kontinens déli felén (főleg Brazíliában) is. Ázsiából ugyanakkor az üzletág bevételeinek csak 4,5 százaléka jön. "Nagy kihívás ezt fejleszteni, így erősíteni szeretnénk ázsiai jelenlétünket, akár partnerségek mentén" - mondta Mózes.

Cél: az élvonal

A hagyományos világítástechnológiával a cég Európát már lefedte, ugyanakkor például Észak-Európa még fehér foltnak számít, miközben Afrika északi részén, Pakisztánban és a szovjet utódállamokban hagyományosan erős névnek számít a Tungsram, így ott látnak lehetőséget az előrelépésre. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a Tungsram olyan területeken is megjelenne, ahol a GE eddig hagyományosan nem vett részt: ilyen a mezőgazdaság, az orvosi műszerlámpák és a repülőterek (közel-keleten sok épül) világítása is.

"Ezeket a lehetőségeket most tekintjük át, lépésről-lépésre fogunk haladni, hiszen nem lehet mindent egyszerre megcsinálni" - mondta ezzel kapcsolatban Bauer, aki szerint a fő cél, hogy prémium márkaként szerepeljenek a piacaikon és hogy az adott területen néhány éven belül piacvezetők tudjanak lenni. Mindezt úgy, hogy a fejlesztés és a dizájn is európai, azon belül is magyar lesz (azaz egy magyar gyökerű multinacionális vállalatot építenének), ami akár versenyelőnyt is jelenthet Bauer szerint. Ugyanakkor nem akarnak mindent maguk kifejleszteni, több területen partnerséget által lépnének előrébb.

A GE korábbi politikájához képest azon is változtatna a Tungsram, hogy még közelebbi kapcsolatot alakítana ki a partnereivel. "A GE, mint globális márka, harcolt a komplexitás ellen, volt olyan, hogy hiába volt adott egy lehetőség, nem használták ki. Mi ezen változtatnánk és úgy véljük, ez akár erőssége is lehet a cégnek" - mondta Bauer.

A magyarországi fejlesztésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy szeretnének egy innovációs központot létrehozni. Ez egyfajta startup-inkubátorként is működne, ám ennél valamivel tovább mennének, hiszen lehetőséget adnának a prototípus vagy akár egy kisebb széria megépítésére is. "Hatvan országban értékesítünk, a támogatottaknak fel tudjuk ajánlani, hogy akár ott is el tudjuk adni a termékeiket" - hangzott el.