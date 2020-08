Komoly útfelújítás kezdődik Paks térségében

Elkezdődött a 6231-es, Paks és Cece közötti út felújítása - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna megyei igazgatója, Becze Szabolcs hétfőn az MTI szerint.

A Soltút Kft. az út 8+18 és a 19+565 kilométerszelvénye közötti szakasz rekonstrukcióját a terv szerint év végére fejezi be - ismertette a beruházást Becze. A 6231-es út rossz állapota évtizedek óta probléma, a felújítás után a paksiak biztonságosan tudnak majd közlekedni a Balaton felé. Hozzátette: tervezés alatt áll a Paksot tehermentesítő út, amelynek köszönhetően elkerüli a város központját a forgalom.

A Közép-Duna menti térség útfejlesztési programjában megkezdődött a Györköny-Puszthencse út felújítása, és hamarosan átadják a munkaterületet a Paks, Sárszentlőrinc és Nagydorog közötti út felújításához is. A Tolna, Fadd és Dunaszentgyörgy, illetve a Madocsa-Bölcske-Dunaföldvár felé vezető úthálózat megújítása is benne van a programban, 2024 első fél évében pedig a hozzákapcsolódó utakkal együtt elkészül Paks-Kalocsa híd - mondta el a részleteket Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Szerinte a fejlesztések a térség felzárkóztatása mellett az atomerőmű-építés munkálatait is elősegíthetik.

A Magyar Közút közleménye szerint a 6231-es úton Paks külterületi, valamint Németkér kül- és belterületi szakaszain, 10 kilométer 483 méter hosszúságban nettó 992 millió forintért végzi el a munkát a kivitelező. A szakaszhoz csatlakozik majd az út további, 4,6 kilométeres részének felújítása, így az út Tolna és Fejér megyében 24 kilométer hosszan újul meg.

Az úton helyenként alapcserét végeznek, kiegyenlítő és kopóréteget terítenek rá, rendbe teszik a vízelvezetőket, és kialakítanak nyolc buszöblöt.

Becze Szabolcs arról is beszámolt, hogy a Közép-Duna menti fejlesztési programban 65 kilométer hosszan újulnak meg utak. A Paks-Cece út érintett szakaszai mellett a györkönyi és a pusztahencsei út kivitelezője szintén a Soltút Kft., másik három útrekonstrukció munkaterületét várhatóan szeptemberben adják át.