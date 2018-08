Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly váltás a BKV-nál: ilyen se volt eddig

A villamosokat immár 40 százalékban nők vezetik, a metrókat pedig 30 százalékban. A buszok viszont nem vonzóak a számukra.

A BKV összesen 3800 járművezetőt foglalkoztat főállásban: autó- és trolibuszon 2550, villamoson 940, metrón pedig 323 fő dolgozik sofőrként - írja a Világgazdaság.

A munkaerőhiány a céget is elérte, évente 150-200 járművezető, tehát a teljes állomány durván 5 százaléka megy nyugdíjba a társaságtól. Mint a BKV beszámolt róla, megbízások teljesítéséhez "elégséges" a létszám, ugyanakkor azt is jelezték, hogy ehhez túlóra elrendelésére, illetve másodállásban foglalkoztatott járművezetőkre is szükség van. (Újra öreg buszokat vesz a BKV.)

Őket próbálják minden erővel pótolni, ezért is nőtt meg az utóbbi időben a női vezetők aránya: a villamosoknál 40, a metróknál 30, a troliknál 10, míg a buszoknál 3 százalékos az arányuk.

A cikkből kiderül az is, hogy a járművezetők 2017. évi átlagkeresete bruttó 400 ezer forint körül mozgott havonta, amelyet a 2018-ra érvényes bérmegállapodás átlagosan további 12 százalékkal emelt meg.