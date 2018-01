Komoly változásról döntött a magyar Spar

Megállapodott a 2018-as bérekről a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) - adta hírül a cég.

A megegyezés értelmében a vállalat valamennyi munkavállalója magasabb fizetést kap 2018-tól. Ezen túlmenően bevezetik kerül a Spar hűségprogramot, melynek keretében további béren kívüli juttatásokat is kapnak a munkavállalók, a cégnél eltöltött évek függvényében. A béremelést a társaság többségében saját forrásból valósítja meg.

A mai bejelentés szerint eredményesen zárult a mintegy 13 ezer munkavállalót foglalkoztató Spar Magyarország és a KASZ között lezajlott bértárgyalás. A kiskerlánc a garantált bérminimum, illetve minimálbér jogszabályban rögzített emelésén túl is biztosít béremelést a dolgozók számára, melyet kiegészít egy saját hűségprogram bevezetésével. Így ezentúl a legnagyobb létszámot kitevő áruházi munkakörökben a kezdő bér minimum havi bruttó 200 ezer forint lesz.

A Spar 2017-ben 10 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtott végre, ez 2018-ban eléri a 9 milliárd forintot, amelyból a járulékcsökkentés mintegy 1 milliárdot fedez. Ez két év alatt a bérek körülbelül 40 százalék növekedését jelenti. A a fizetések meghatározása törekszünk arra, hogy az egyes vezetői szintekhez köthető bérek összecsúszását elkerüljük - mondta Maczelka Márk kommunikációs vezető.

A kiskercég saját - választható béren kívüli juttatásokat tartalmazó - hűségprogram bevezetésével is honorálja a lojalitást. Ennek értelmében a vállalat valamennyi dolgozója 2018-tól továbbra is megkapja az évi 100 ezer forintnyi készpénzes juttatást. Ezen felül pedig azok, akik több mint egy éve a cég alkalmazásában állnak - az eltöltött évek számától függően - éves szinten 40-100 ezer forint béren kívüli juttatást is kapnak. A dogozók dönthetnek arról, hogy azt Szép-kártyán vagy céges ajándékkártyán kérik. Emellett megmarad a dolgozók 13. havi juttatása is, valamint továbbra is él a dolgozói vásárlási kedvezmény, mely a kiemelt időszakokban 10 százalékos kedvezményt jelent.

Terveink szerint a cég létszáma 2018-ban tovább nő. A fluktuációs rátánk pedig egy év alatt csaknem 7 százalékponttal csökkent, mely alátámasztja a bérfelzárkóztatási stratégiánk helyességét - mondta Maczelka.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!