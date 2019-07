Nagy változás jön a magyar telekompiacon (frissített)

A Vodafone megkapta az uniós versenyhivatali engedélyt arra, hogy felvásárolja a Liberty Global magyar, cseh, német és román leányvállalatait. Az ügylet közel 20 milliárd euró, amely azonban a Vodafone-nak leminősítést is hozhat. A tranzakciót követően a Vodafone Magyarország országos szinten a második olyan szolgáltatóvá válik, amely képes a saját hálózatán a konvergens szolgáltatások teljes spektrumát nyújtani. Az ügylet várhatóan 2019. július 31-re zárulhat le.

A Liberty Global magyar (UPC Magyarország), cseh, német és román leányvállalatainak felvásárlását a Vodafone még májusban jelentette be, most viszont az EU-tól is megkapta az akvizícióhoz a zöld utat. Az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy jóvá hagyta a Vodafone Liberty Global vezetékes szolgáltatásának felvásárlására adott ajánlatát. A bizottság azonban hangsúlyozza, hogy az engedélyezés feltétele, hogy a Vodafone teljes mértékben tartsa magát a felvásárlási ajánlatában tett vállalásaihoz.

A ügylet összesen 18,4 milliárd euró cégértéken számolva. A teljes tranzakció 10,8 milliárd euró készpénzbeli kifizetést és 7,6 milliárd eurónyi Liberty-adósság átvállalását tartalmazza.

A felvásárlás révén a Vodafone Európa legnagyobb vezetékes szolgáltatója lesz: 116,3 millió mobil-, és 22,1 millió televíziós ügyféllel, valamint egy olyan újgenerációs vezetékes hálózattal, amely összesen 122 millió háztartást és vállalkozást ér el 13 európai országban.

Jól megvizsgálta a bizottság

Az Európai Bizottság átfogó vizsgálatot folytatott a Vodafone ajánlatával kapcsolatban. Ennek eredményeként pedig nem oszlottak el maradéktalanul az Európai Bizottság kételyei a németországi akvizíciót illetően, viszont nem talált versenyjogi aggályokat a magyarországi és romániai ügylet egészével, illetve a cseh kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások, a lakossági TV, valamint lakossági mobilszolgáltatási piacán, valamint a német és cseh egyéb piacokon - derül ki a brüsszeli testület közleményéből. (Erről részletesebben lejjebb olvashat.)

Nem tetszik az S&P-nek

Az akvizíciót a Standard and Poor's nem fogadta kitörő örömmel. A hitelminősítő szerdán jelezte, hogy leminősítheti a Vodafone-t a jelenlegi BBB+ hitelminősítői besorolásáról, ha az Európai Bizottság zöld utat ad a Liberty Global eszközeinek felvásárlásához, miután a pénzügyi vállalat szerint a felvásárlás "kissé bizonytalan helyzetet" eredményez. A Vodafone-t ezért figyelőlistára tette negatív kilátással ellátva - írja a telecoms.com.

A hitelminősítő döntésében a felvásárlás csak részben szerepel okként. Az S&P emellett bizonytalansági faktornak tartja a frekvenciapályázatokat, a spanyolországi és olaszországi agresszív árazási stratégiát (előbbi esetében főleg azután, hogy a helyi futball-közvetítési jogokat elvesztette a vállalat, ami a TV-ágazatát érintette keményen), a dél-afrikai makrogazdasági gondok miatti előfizetői költések csökkenését. A szakportál megjegyzi, hogy az okok között nem említik Indiát, pedig az Idea Cellular felvásálása is az elmúlt időszak egyik legnagyobb bukásának látszik.

Ami a frekvenciapályázatokat illeti: Németországban 1,9 milliárd eurót kellett a vállalatnak kifizetnie, de a spanyol és az olasz spektrum sem volt olcsó és még az Egyesült Királyságban csak most jön az árverés. A hitelminősítő szerint már ezek is nagy kötelezettségvállalások, ezért az S&P szerint ez most nem a legmegfelelőbb idő a költekezésre. Hasonló véleményének adott hangot korábban az RBC Markets is. A Royal Bank of Canada befektetési ága januári előrejelzésében látta el negatív kilátással a Vodafone-t.

A Vodafone a fenti negatív hatások mérséklésére tett már lépéseket, nevezetesen visszavágta az osztalékot 2020-ra, és költséghatékonysági lépéseket jelentett be, de a hitelminősítő szerint egyebek mellett a frekvenciákért fizetendő vártnál nagyobb összegek a bejelentett intézkedések révén keletkező megtakarítást túl fogják szárnyalni. Az S&P szerint a Vodafone tőkeáttéte a kiigazított EBITDA-jának 3,4-3,5-szeresén fog tetőzni a 2020-as pénzügyi évben, ami - további eszközértékesítés nélkül - körülbelül 3,2-szeresre fog csökkenni 2022-re és az előrejelzési horizonton sem fog a háromszoros szint alá esni.

A hitelminősítő tehát úgy gondolja, hogy a telekommunikációs vállalat ezt a kiadást lehet, hogy nem gondolta át kellőképpen és a vállalat a rossz irányba haladhat. Az S&P közölte azt is, hogy a hitelminősítési döntést a Liberty Global felvásárlási tranzakció lezárulta után hozza meg.

Mit jelent ez Magyarországon?

A Magyarország esetében a Vodafone felvásárlása a UPC Magyarország készpénz és hitelállomány nélküli megvásárlását jelenti a Direct Home üzletág kivételével. A UPC Magyarország az ország legnagyobb kábelszolgáltatójaként az összes háztartás 43 százalékát, azaz 1,8 millió háztartást ér el. A UPC szinte teljes magyar kábelhálózata visszirányos adottsággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy - a Direct Home szolgáltatás nélkül - alap és magas felbontású videó, szélessávú internet, valamint vezetékes telefonszolgáltatást nyújt mintegy 850 ezer egyedi felhasználó számára.

A Vodafone Magyarország elsődlegesen a mobilpiacon volt aktív, és a felvásárlás előttig hazánkban nem volt számottevő jelenléte a vezetékes piacon. Az akvizíció eredményeként viszont a Vodafone Magyarország országos szinten a második olyan szolgáltatóvá válik, amely képes teljeskörű konvergens szolgáltatások nyújtására. A mobil üzletágban 25, a vezetékes szélessávú üzletágban 24, a kereskedelmi televíziós üzletágban pedig 19 százalék körüli piaci részesedése lesz a vállalatnak.

Az ügylet várhatóan július 31-ével zárul le. A Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország addig különálló vállalatokként folytatják tevékenységüket, és az ügyfeleket változatlanul, az eddig megszokott ügyfélszolgálati csatornákon szolgálják ki - derül ki a Vodafone Magyarország közleményéből.

A következő hetekben lezáruló tranzakcióval a Vodafone és a UPC együtt még erősebb és agilisabb lesz, és még jobban szolgálhatja ki mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek igényeit a telekommunikációs szolgáltatások teljes spektrumán - mondta Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és Lengyelország vezérigazgatója, a Liberty Global Közép- és Kelet-európai üzletágának ügyvezetője. Az új, egyesített vállalatot minden adottsága tökéletesen alkalmassá teszi arra, hogy tovább fejlessze Magyarországon az 5G technológiát és a gigabites szélessávú internet hálózatot, és hozzájáruljon annak a kormányzati célnak a megvalósításához, hogy az országot a digitalizáció élvonalába állítsa Európában és szerte a világon - tette hozzá.

Mit jelent ez a többi országban?

A Vodafone Németországban már a felvásárlás előtt is a legnagyobb kábelszolgáltató volt, miután öt éve megvette a Kabel Deutschlandot 7,7 milliárd euróért. A Unitymedia megvásárlásával Németország második legnagyobb kábelszolgáltatóját kebelezte be 13 millió háztartással. A Vodafone már most 13 német szövetségi államban üzemeltet kábelszolgáltatást, a maradék háromban a Unitymedia volt eddig a szolgáltató.

Németországban a szélessávú piac több mint fele egyetlen piaci szereplő ellenőrzése alatt áll. A Liberty Global és a Vodafone németországi egyesülésével a két vállalat együttesen a piacvezető szolgáltató méretének felét teszi majd ki.

A Vodafone a Liberty Global németországi vállalatának megszerzésével annak veszteségét is átveszi, a tranzakció lezárását követően a Unitymedia hiteleinek tekintetében is megkezdődik az irányítás átadása, és a hitelezők, illetve a kötvényesek lehetőséget kapnak arra, hogy azokat a Vodafone-ra ruházzák át- derült ki a Liberty korábbi közleményéből. A Liberty Global emellett megállapodást kötött arra is, hogy maximum 4 évig bizonyos átmeneti szolgáltatásokat biztosít, amelyek elsősorban a hálózati, technológiai és informatikai funkcióhoz kötődő feladatok. Az éves díj a Vodafone által igénybe vett szolgáltatások szintjétől függ majd.

Az Európai Bizottság az átfogó vizsgálatát követően közölte, hogy attól tart, hogy a németországi piacon a két vállalat összeolvadása révén eltűnne két cég egymásra gyakorolt versenykorlátozási hatása, különösen azokon a területeken, ahol eddig a Liberty Global leánya, a Unitymedia szolgáltatott. Emellett a bizottság attól is tart, hogy az összeolvadó entitások piaci ereje megnő a televíziós csatornák jeltovábbításának nagykereskedelmi piacán, ami a tévészolgáltatók helyzetét ronthatja, ezáltal pedig a TV-szolgáltatások romlásához vezethetnek a németországi végső felhasználóknál, valamint hátráltathatja a tévészolgáltatókat abban is, hogy további innovatív szolgáltatásokat nyújtsanak (pl. közvetlenül az interneten szolgáltatott streaming szolgáltatások - OTT -, vagy a BbbTV-s interaktív szolgáltatások).

Az EB ugyanakkor nem talált versenyjogi aggályt német lakossági TV-piac más területein, itt az összeolvadás a testület szerint nem lesz hatással az árszínvonalra vagy a minőségre. A bizottság úgy látja, hogy az akvizíció Németországban a következő generációs hálózatok fejlesztésébe való beruházásokat sem fogja visszavetni, mert a tranzakció nem csökkenti az összeolvadó vállalatok beruházási képességét és azok ösztönzését sem.

Romániában és Csehországban - Magyarországhoz hasonlóan - mobilszolgáltatóként volt jelen eddig a Vodafone, a Liberty Global érdekeltségeinek felvásárlásával ezekben az országokban is belép a TV és a szélessávú vezetékes szolgáltatás piacára. Csehországban és Magyarországon a UPC a legnagyobb kábelszolgáltató, Romániában pedig a második legnagyobb újgenerációs hálózatüzemeltető 3,1 millió háztartással, ami a román háztartások 41 százalékát teszi ki.

A fent említett piacokon történő összeolvadással kapcsolatban a bizottság nem talált versenyjogi aggályokat. A brüsszeli testület szerint Csehországban az akvizícióval létrejövő új entitás nem fogja tudni az önálló vezetékes vagy mobilszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat kizárni a piacról, de nem is állhat érdekében. Az EB továbbá úgy látja, hogy Németország és Csehország egyéb piacaira sem lesz hatással az akvizíció. Magyarország és Románia esetében pedig semmilyen versenyjogi aggályt nem talált - derül ki a bizottság közleményéből.

A Liberty Globalnak is megmarad a vezető szerepe

A tranzakció végleges lezárását követően a Liberty Global Európában továbbra is vezető kábeltelevíziós és szélessávú szolgáltató marad egyesült királyságbeli, írországi, belgiumi, svájci, lengyel és szlovák érdekeltségekkel - derült ki a UPC Magyarország anyavállalatának az akvizícióval kapcsolatban korábban kiadott közleményéből. Az ezekben az országokban lévő vállalatok 24 millió háztartást érnek el, 26 millió TV, szélessávú- és vezetékestelefon-előfizetőt és 6 millió mobil előfizetést szolgálnak ki. A Liberty Globalnak ezen túlmenően 50 százalékos részesedése van a hollandiai VodafoneZiggo vállalatban, amely 4 millió előfizető számára 10 millió vezetékes és 5 millió mobil előfizetést nyújt.