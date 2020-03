Komoly veszély fenyegeti a magyar sikerzöldséget

Paradicsomkór fenyeget Magyarországon is - számolt be a Magyar Nemzet.

Franciaországban nemrégiben paradicsomvírust találtak egy gazdaságban. A gazdaságot azonnal lezárták, és az üvegházban minden növényt elpusztítottak, más ellenszere ugyanis nincs a Tomato Brown Rugose Fruit Virusnak (ToBRFV).

A jordánvírusnak is nevezett kór 2016-ban Jordániában jelent meg elsőként, azóta számos országba hurcolták be - mondta Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke a napilapnak.

Bár a betegség emberre nem veszélyes, a gazdaságokban nagyon komoly kárt, akár száz százalékos kiesést tud okozni. Bár a hírek szerint a vetőmaggal érkezett Európába a betegség, ezt azonban máig nem bizonyították be. A terjedésének azonban számos egyéb módja is van, akár a beporzás során használt poszméhek is továbbvihetik egyik helyről a másikra a kórt.

Mindenki fél. A legkorszerűbb technológiával felszerelt paradicsomházak tulajdonosai nagyon szigorú higiéniai szabályokat vezettek be: a dolgozók speciális felszerelésben léphetnek be az üvegházakba, a látogatókat pedig kizárták a területről - tette hozzá Ledó Ferenc. A vírusnak még nincs ellenszere.

A magyarországi paradicsomültetvényeken egyelőre nem találtak pozitív mintát. Ha a jordánvírus megjelenik, az a legbiztosabb módszer, ha nem az érintett néhány tövet, hanem az egész állományt felszámolják és a területet fertőtlenítik, csak ezt követően lehet újrakezdeni a termelést.