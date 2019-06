Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Konfliktus tört ki a Dunaferrnél a nyári bérek miatt

Tegnap Dunaújvárosban hosszas szóváltás és viták után sem engedték be a Dunaferr Ifjúsági Szervezet tárgyalódelegációját a gyárba, így meghiúsult a munkáltatóval előzetesen megbeszélt konzultáció - olvasható az érdekképviselet közleményében.

A konfliktus előzménye, hogy májusban a szakszervezetek nem engedték a munkáltatónak, hogy megszorításokat vezessen be. A munkáltató, az iparági válságra való hivatkozással azt kérte, hogy a dolgozók ne kapják meg a kollektív szerződésben lévő nyáron esedékes juttatás, az úgynevezett "szabadságos bér" teljes összegét, hanem annak egy része csak decemberben kerüljön kifizetésre .

A munkavállalók megkérdezése után a gyárban működő szakszervezetek a javaslatra nemet mondtak, mire a munkáltató példátlan támadást indított ellenük. Felmondta az évtizedes együttműködési megállapodást, amely többek között a szakszervezetek helyiséghasználatát is biztosította.

A helyzet békés rendezése érdekében a Dunaferr Ifjúsági Szervezet konzultációt kezdeményezett a munkáltatóval 2019. június 6-ra. A munkáltató a nevezett napon azonban nem volt hajlandó beengedni a szakszervezetek tárgyalódelegációját. Kifogást jelentett be Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke jelenlétével szemben, annak ellenére, hogy ő a felsőbb szakszervezeti szerv képviselője, így belépési joga lett volna a munkáltató területére még a konzultáción túl is. (Ráadásul a LIGA Szakszervezetek elnöke történetesen a Dunaferr Ifjúsági Szervezet pártoló tagja is.)

A szakszervezet nem tudta elkezdeni a tegnapi egyeztető tárgyalásokat, így a mai nap folyamán ügyvédje útján közölte a munkáltatóval, hogy a megállapodások felmondása, valamint a tárgyalódelegáció kirekesztése jogellenes.