"Könyörtelenül rúgják ki az embereket" - beszámoló egy autóipari multitól

Becsapták a munkavállalókat a Continental makói üzemében, ahol a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésére személyre szabott indokokkal vették rá a dolgozókat úgy, mintha maguk kezdeményezték volna a munkaviszonyuk megszüntetését - állítja közleményben a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség. Volt, akinek azt mondták, maradhat a szerződése, de wc-t kell tisztítania, miközben pontosan tudták, hogy gyermek elhelyezési gonddal küzd. A részmunkaidőbe hajszolt, s ezzel a jövedelmüknek akár a felét elvesztett dolgozókat a járvány elleni védekezésre hivatkozva embertelenné "csupaszított" körülmények között foglalkoztatják.

Megromlott a helyzet a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft üzemében Makón. Radics Gábor, a szakszervezeti szövetség elnöke és a Continental AG Európai Üzemi Tanácsának magyar elnökségi tagja szerint a makói gyár vezetése totális bizonytalanságban tartja az embereket, mert miután már kiadta a szabadságok túlnyomó részét, nem garantálja, hogy nem fogják kirúgni azokat, akik "önként" vállalják a részmunkaidős foglalkoztatást és az ezzel járó kevesebb bért.

A munkavállalók 90 százaléka belement az alkuba, mert a gyárban azt suttogták, azokat rúgják ki először, akik nem írnak alá. Az üzemben már lezajlott egy jelentős leépítés, 200 embert tettek utcára, de senki nem garantálja, hogy nem lesz további. Mivel a makói telephely vezetése - ellentétben például a budapestivel - meg sem próbálja igénybe venni a kormány támogatását, vélhetően még több dolgozó kerül majd utcára. Igaz, nem egyszerre, mert a csoportos létszámleépítésnek még a látszatát is el akarja kerülni a gyár vezetése - állítja az elnök. Elmondta, azoktól a munkatársaktól, akik nem fogadták el a munkaszerződés módosítását, egyesével megkérdezték a vezetők és a HR-esek, hogy miért nem voltak erre hajlandóak, majd személyre szabott érvelésekkel győztek meg mindenkit egyesével a közös felmondás előnyeiről. Másnak azt mondták, hogy le kell dolgoznia a felmondási időt, de voltak, akiknek azzal érveltek, hogy ha önként felmondanak, azonnal igénybe tudják venni az álláskeresési támogatást.

A részmunkaidőben maradókat jelentős anyagi veszteség éri, hiszen kiesik az alapbérük 25 százaléka, s ezzel csökkennek a pótlékok is. Eddig az alapbéren felül 20 százalék prémiumot is kaptak az ott dolgozók, amit a jelenlegi körülmények között nem valószínű, hogy tudnak majd teljesíteni, ugyanis csökkent a megrendelés, a munkáltató pedig a követelményeket és a prémiumrendszert nem igazította az aktuális körülményekhez. A jövedelmek kiesése a megszokotthoz képest elérheti akár az 50 százalékot is - írják a közleményben.

Minősíthetetlen munkakörülmények

Míg például a szegedi gyárban a közös teherviselés elve mellett a cégvezetés nagy figyelmet fordít a tisztaságra, a folyamatos fertőtlenítésre, a közös hűtőszekrények ésszerű és higiénikus felosztására, sőt, a munkaidő lépcsőzetes eltolásával az öltözőkben tartózkodást is biztonságossá tették, addig a makói telephelyen radikálisan és a munkavállalók jogait is sértően oldják meg a járvány elleni védekezést.

Az érdekképviselet szerint egyszerűen lezárták vagy elvitték a közös helyiségekből a hűtőszekrényeket, így az otthonról hozott uzsonnák, ebédek egész nap a már most 30 fokra forrósodott üzemben aszalódnak. Bezárták az öltözőket és így a zuhanyzókat is. Vagyis, a nehéz fizikai munkát végző gumigyárosok a piszkos, izzadt, esetleg fertőzött munkaruhában mennek haza. eközben a céghálózat többi üzemegységében az emberi méltóságot megőrizve és a munkavállalók biztonságát, kényelmét szem előtt tartva külön apparátus van a higiéniás feltételek biztosítására. Makón viszont arra van az apparátus, hogy azonnal lecsapjon azokra, akik - az erre kijelölt ellenőrök szerint - megszegik a szigorú védekezési előírásokat. Figyelmeztetés nélkül azonnal büntetnek és a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését helyezték kilátásba.

Csak a szakszervezet segít?

A cégvezetés lesöpri a szakszervezet minden jobbító javaslatát és tiltakozását, ezért a Makói Gumiipari Szakszervezet legalább anyagilag támogatja azokat a tagjait, akiket a részmunkaidőre váltás, valamint az elbocsátás különösen nehéz anyagi helyzetbe hozott. A szakszervezet több mint 10 millió forintot fog szétosztani a rászoruló tagjai között. Az összeget a Szegedi Gumigyár alapszervezete plusz egymillió forinttal kiegészítette, s a makói szakszervezeti vezető, Hajdú Roland is bedobja a közösbe a bérének a 25 százalékát, ahelyett, hogy a munkáltató javára mondott volna le róla.