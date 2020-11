Korlátozhatják a vásárlási időt az üzletekben - a nagy láncokat is érintheti

November 11-én, szerdán zökkenőmentesen sikerült az üzletek átállása a 19 órás zárásra az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) felmérése szerint. Ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy az üzletláncok kérhetik a vásárlót, hogy a záróra előtt legalább 15-20 perccel korábban érkezzen az üzletbe.

A vásárlók elfogadták az új nyitvatartási rendet és már az első napon alkalmazkodtak ehhez. Elszórtan akadtak csak olyanok, akik a 19 órás zárást követően próbálkoztak a vásárlással. A vásárlók megértése, együttműködése döntő jelentőségű volt a gyors átállásban - olvasható a szövetség közleményében.

Az elkövetkező időszakban élénkebb lesz a 19 óra előtti időszak az üzletekben. A járványveszély miatt az OKSZ azt javasolja, aki teheti, elsősorban az idősebb korúak, korábban vásároljanak. Nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást! Egyes üzletek 19 óra előtt is korlátozhatják a belépést.

Az üzleteknek legkésőbb 19 órakor kötelező bezárniuk, ezt követően tilos a vásárlók kiszolgálása és a vásárlók az üzlet területén sem tartózkodhatnak a jogszabály alapján.

Egyes üzletek 15-20 perccel a 19 órás záróra előtt is már leállíthatják a vásárlók belépését az árusító helyre (szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a záróra előtti percekben is még be lehetett lépni).

Az OKSZ javasolja, hogy azok az üzletek, akik ezt a gyakorlatot folytatják, erről a bejáratnál elhelyezhető felirattal külön is tájékoztassák előre a vásárlót.

Maszk, távolságtartás

Az üzletekben a maszkviselés szabályai nem változtak, azért továbbra is felelős a kereskedő. Az üzletek továbbra is felhívják a figyelmet a távolságtartásra. Egyes üzletek - kisebbek, nagyobbak egyaránt - szabályozhatják az eladótérben tartózkodó vásárlók számát a tömeges jelenlét megelőzése érdekében. Kérjük ennek megértését is.