Koronakáosz a benzinkutakon és a boltokban a tilalom első napján

Több budapesti kisboltot is üzemeltető benzinkúton is hosszú sorok alakultak ki este 7 óra után. Tankolás nélkül vásároltak a legtöbben alapélelmiszereket.

Miután kedd este fél 11-kor jelent csak meg a Magyarországon kihirdetett kijárási tilalomról szóló részletes szabályozás a Magyar Közlönyben, a kormány járványügyi intézkedéseire az embereknek még nem volt idejük felkészülni. Sokakat váratlanul ért, hogy munka után alig pár óra áll rendelkezésre a vásárlásra.

A szabályozás szerint este 7-ig be kell zárnia az élelmiszerboltoknak, viszont egy kiskapu maradt: a benzinkutak nyitva lehetnek akár ezután is, amelyek közül az elmúlt években több is valamelyik élelmiszerlánccal fogott össze, vagy maga nyitott kisboltot az eladótérben. A Shell korábban a Tescóval tette, az OMV pedig most a Sparral próbálkozik a közértes-kutas megoldással, a Mol önmagában viszi a Fresh Cornereket. Sokan pedig szembesülve, hogy a kijárási korlátozás szerint ugyan este 8-ra haza kell érniük, de az élelmiszerüzletek egy órával korábban zárnak, a benzinkutakra rohantak.

Így történhetett, hogy több budai OMV kútnál is hosszú, 10-15 vásárlóból álló sor alakult ki, ami a személyzet szerint még ünnepnapokon se szokott előfordulni.

A vasárnapi boltzár alatt volt, hogy 4-5 ember is tankolás nélkül vásárolt csak parizert, vagy kenyeret. Most legalább háromszor annyian vannak

- mondta egy dolgozó a Napi.hu-nak. Arra a helyen külön figyeltek a dolgozók, hogy a 1,5 méteres távolságot tudják tartani a vevők, viszont a parkolás miatt már kicsit nehézkesebb volt a kútfejek között.

Nemcsak a közértes töltőállomásokon jelentek meg az átlagnál többen vásárolni: a Shell egyik nem minishopos kútján volt, aki jobb híján előre csomagolt szendvicsekkel oldotta meg a vacsorát.

"Nem értelmeztem megfelelően a 8 órás kijárási tilalmat, azt hittem a boltokra is ez vonatkozik" - mondta egy vásárló egy Lukoil Despar üzletében, aki azt mondta, hogy majd napközben munkaidőben intézi mostantól a bevásárlást. Első este meglepte a hosszabb sor, de attól nem félt, hogy 8-ra nem ér haza.

Információink szerint több helyen 8 óra után is álltak még sorban vásárlók, de fél 9-re mindenhol kiürültek az üzlethelyiségek.