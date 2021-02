Áprilisi nyitásra készül Mészáros Lőrinc szállodája

Az április 9-11. közti hétvégére gyűjti a foglalásokat az egerszalóki Salisiris Resort, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels lánchoz tartozik.

A Saliris Resort Spa & Conference Hotel honlapján a következő felhívás jelent meg:

"A Dancing With The Stars a világsikerű táncos műsor, most táncra hív mindenkit! Találkozzon Ön is a műsorban szereplő sztárokkal és profi tánctanáraikkal! Töltsön el egy önfeledt hétvégét elegáns környezetben, táncoslábú sztárok társaságában! Az egerszalóki Saliris Resort a TV2-vel együttműködve egy csodálatos programmal kápráztatja el azokat a szerencséseket, akik ezen a hétvégén a szállodák vendégei lesznek" - vette észre a 444.hu a Hunguest Hotels egerszalóki wellness szállodájának honlapján.

A gyógyvízéről és sódombjáról ismert egerszalóki négycsillagos szálloda április 9-11-re írta ki ajánlatát. Az egyágyas szobákra 2 éjszakára fejenként 139 ezer forintért, míg a kétágyas szobákra 109 900 forint/fő vehető igénybe az ajánlat.