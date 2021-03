Nem minden csodaszer jó a koronavírusra - a GVH vizsgálatot indított

Nem sokkal azután, hogy a gyógyszerhatóság megtiltotta a forgalmazását, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a Virostop száj- és orrspray forgalmazóival szemben. A GVH szerint valószínűleg megalapozatlanul tulajdonítottak gyógyhatást a terméknek, és azt szabálytalanul forgalmazhatták.

A versenyhatóság azt valószínűsíti, hogy a Virostop influenza elleni szájsprayt, illetve a Virostop orrsprayt forgalmazó vállalkozások megtévesztően állították, hogy a termékek alkalmasak betegségek kezelésére - köztük a Covid-19 fertőzésre is - írja a GVH közleményében.

A reklámozásra példát is említ a GVH: "hatékonyak az új koronavírus fertőzés (Covid-19), az influenza és a megfázás (egyéb légúti vírus és baktérium fertőzések) megelőzésében, a kórokozók elleni védekezésben és a kezelésében is!"; "védőbevonatot képez a nyálkahártyán, így nagyon sokféle vírussal és baktériummal felveszi a küzdelmet, amibe a Covid-19 éppúgy beletartozik, mint az influenza vagy az egyszerű, szezonális nátha".

A GVH továbbá valószínűsíti, hogy a reklámok több ponton is a gyógyászati segédeszközök forgalmazására vonatkozó ágazati szabályozásba ütköznek: egyebek mellett nem tüntették fel egyértelműen a termékkategóriát, nem a használati útmutatójuk alapján mutatták be az eszközöket, valamint a kötelező, figyelmeztető tájékoztatást sem tartalmazták. Jogsértőnek bizonyulhat az is, hogy a termékeket ismert emberek ajánlásaival hirdették a közösségi médiában, valamint, hogy a reklámok bizonyos felületeken burkoltan, szerkesztői tartalomnak álcázva jelentek meg, így nem derült ki a vásárlók számára, hogy fizetett hirdetésről van szó - ismerteti a termékkel kapcsolatos a gyanúját a GVH.

Az OGYÉI is magyarázatot vár

A ViroStop influenza elleni szájspray és ViroStop orrspray forgalomból történő kivonását és reklámozásának betiltását már februárban elrendelte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), amely március 19-én emelkedett jogerőre. A forgalmazó a Fytofontana Kft.

Az OGYÉI szerint a hozzá korábban nyilvántartásra benyújtott és a jelen vizsgálata során benyújtott dokumentáció összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a gyártó a ViroStop szájspray esetében módosította a használati útmutatót, abban további felhasználási területekre (többek között immunológiai folyamatokra, gyulladás csökkentő hatásokra) hivatkozik a termékek összetevői között szereplő hatóanyagok tekintetében. A gyártó honlapján található információk nem állnak összhangban egyik terméknek a használati útmutatójában foglaltakkal sem.

A gyógyszerhatóság egyebek mellett azt is megállapította, hogy a termékek több önmagában gyógyszerhatóanyagnak minősülő összetevőt tartalmaznak, amelyek hatásukat farmakológiai, immunológiai és metabolikus úton fejtik ki, több forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerben hatóanyagként szerepelnek, tradicionális használatuk alapján növényi gyógyszerekként kerültek engedélyezésre és forgalomba hozatalra. A ViroStop szájsprayt ugyanakkor korábban mint "I. kockázati osztályú orvostechnikai eszközt" vette nyilvántartásra a hatóság.