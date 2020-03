Koronavírus-járvány: a cégek számos felajánlást tettek az oktatásnak

Több cég ajánlotta fel segítségét a tantermen kívüli digitális oktatásra átálláshoz; tanároknak, szülőknek nyújtanak szakértői, technikai támogatást, távoktatást lehetővé tevő platformokat, szoftvereket mutatnak be, vagy éppen a tanítást, tanulást segítő hasznos linkeket gyűjtenek csokorba - írja az MTI.

A Microsoft Magyarország munkatársai például ingyenes webes tanfolyamokon mutatják be a digitális oktatás lehetőségeit pedagógusoknak.

Közleményükben azt írták, a digitális oktatás könnyen begyakorolható és nagyon sok tanárnál és diáknál már most is megvannak az ehhez szükséges eszközök és szoftverek. Az Office csomagban elérhető Teams és a One Note oktatási változatai kifejezetten az iskolák igényeire szabott funkciókkal rendelkeznek. A Microsoft minden diáknak és tanárnak díjmentesen biztosítja a szükséges szoftvereket, amennyiben a közoktatásban vagy a felsőoktatásban tanulnak.

További információ a digitális oktatással kapcsolatban elérhető a Microsoft magyar nyelvű News Center oldalán.

A Codecool Programozóiskola a digitális oktatásra átálláskor felmerülő technikai nehézségek áthidalásához kínál ingyenes segítséget elsősorban tanárok és szülői csoportok számára. Az iskola diákjai és mentorai online elérhetőek, és gyakorlati segítséget nyújtanak olyan kérdésekben, mint például programok telepítése, testre szabása; tanulási célú csoportok létrehozása; naptárak kezelése; kommunikációs csatornák kialakítása; prezentációk és videók rögzítése, feltöltése, megosztása. Konzultációra az iskola online felületén lehet időpontot foglalni.

A Telenor a HiperSuli csapatának szaktudásával próbál kapaszkodót adni szülőknek és pedagógusoknak a digitális oktatáshoz, miután oktatóik jó ideje alkalmaznak digitális eszközöket a normál tanmenetben is. Külön javaslatcsomagot állítottak össze praktikus tanácsokkal a tanároknak/intézményeknek, illetve a szülőknek. Emellett csokorba gyűjtöttek távoktatásra ajánlott alkalmazásokat, és olyan applikációkat, weboldalakat ajánlanak, amelyekkel színesíthetők a tanórák, vagy amelyek segítik a diákok okoseszközzel történő tanulását. A linkgyűjtemény más-más területét segíti az oktatásnak, a nyelvtanulástól a matematikán át egészen a programozásig.

A Vodafone Magyarország Alapítvány a koronavírus-járvány miatt elrendelt iskolalátogatási tilalom ideje alatt ingyenessé tette a pedagógusok számára az E-skola elnevezésű e-learning alapú, a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztésére irányuló kurzusát. A továbbképzés elsősorban a digitális átállásban nyújt segítséget, számos digitális felületet bemutat, használatukat videókkal segíti, valamint a tanórákba való beépíthetőségre is ötleteket ad.

A digitális oktatás miatt nagyot nőtt a laptopvásárlások száma.