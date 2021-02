Koronavírus: 3093 fertőzött, 110 halott

Az elmúlt 24 órában több mint 3000 új fertőzöttet találtak és 110 ember halt meg Magyarországon - közölte az operatív törzs péntek reggel.

Péntekre 3093 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), miközben elhunyt 110 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 145 főre emelkedett. - közölték az állami tájékoztató oldalon. Az emelkedő esetszámok miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos és Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt már, hogy elindult a harmadik hullám Magyarországon. Az összes fertőzött száma az új esetekkel együtt 397 116-ra emelkedetett, míg 14 145 áldozatot követelt eddig a Covid-19-betegség hazánkban.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 302 689 fő, az aktív fertőzöttek száma 80 282 fő. 4024 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 352-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 391 821 fő kapott oltást, közülük 152 432 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is.

A mostani adatok kiugróan magasak: legutoljára január 19-én és az azt megelőző hetekben történt napi 110 vagy annál is több haláleset. Miközben a 3093 fős napi esetszámhoz hasonló (3068) is csak január 7-én volt utoljára, de ennél magasabb érték is csak december 24-én. Az elmúlt időszak trendje viszont azt mutatja, hogy itthon újra gyors ütemben tör felfelé a járványgörbe, a halálesetek száma pedig stabilan száz körül maradt.

Az oltások kapcsán megjegyzik, hogy itthon a nyugati vakcinák (Pfizer/BioNTech, Moderna és AstraZeneca) mellett két keleti termék, a kínai Sinopharm és az orosz Szputnyik V. is engedélyt kapott. Utóbbival már megkezdődött az oltás Magyarországon, de egyelőre elenyésző mennyiségű dózist lehetett belőle beadni. Engedélyeztetésre vár az Európai Gyógyszerügynökségnél a Jansen és a Johnson and Johnson készítménye. A védőoltás ingyenes és önkéntes, az alábbi honlapon lehet rá regisztrálni. A védőoltásra már több mint 2 millióan jelentkeztek eddig.

Egy nap alatt 22 660 darab tesztet végeztek el, ami azt jelenti, hogy azok 13,65 százaléka lett pozitív. Ez az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott 5 és 12 százalékos küszöbértékeket is jelentősen meghaladja - ráadásul már csütörtökön is 13,68 százalékos volt a tesztpozitivitás -, amelyek közül az első érték azt jelenti, hogy a járvány kontroll alatt van. A 12 százalékos türelmi szint pedig azt jelöli, ahol a járvány még ellenőrzés alatt tartható, de a járványgörbe laposodása nem biztosítható.

A kórházban ápolt betegek száma csak 3 fővel nőtt, viszont az előző napi kezelt betegek és a halottak számának aránya ismét emelkedett: hétfőn ez a mutató még 1,23 százalékot jelzett, mostanra viszont minden nap emelkedve 2,74 százalékos szintre ért fel.

A járvány magyarországi változását a Pandemia.hu grafikonján követheti nyomon.

A világon 110 306 280 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 441 610, a gyógyultaké 62 112 930 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 109 901 381 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 2 430 096 volt. A világon ez ismét gyorsuló járványterjedést mutat, amiért szakértők szerint a könnyebben fertőző brit (B.1.1.7) és dél-afrikai (B.1.351) variánsok lehetnek a felelősök, viszont az első kutatási eredmények a Moderna- és Pfizer-oltások ezek ellen is hatékonyan alakítanak ki védettséget.