Koronavírus: 6212 új beteg és közel a 200-hoz a halottak száma

Péntek reggelre 24 óra alatt 6212 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 189 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Az elmúlt nap leforgása alatt 6212 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 238 056 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Viszont a halálozások száma is tovább nőtt, mert péntek reggelre 24 óra alatt 189 további magyar ember esett áldozatul a betegségnek. Ezzel már 5513 életnek vetetett véget a koronavírus idő előtt - írja a kormányzati tájékoztatási oldal.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 68 525, az aktív fertőzöttek száma 164 018.

Az aktív fertőzöttek 20, az elhunytak 22, a gyógyultak 25 százaléka budapesti.

A tájékoztatásból kiderül, hogy 18479 ezer darab tesztet végeztek el egyetlen nap alatt, ami majdnem 25 százalékkal kevesebb, mint az előző napi 26044 darab. Ez a mennyiség összevetve az új fertőzöttek számával azt mutatja, hogy a tesztpozitivitás 33,62 százalék volt, ami riasztóan magas érték. A pozitivitási arány ötszöröse a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Jelenleg 7812 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 639-en vannak lélegeztetőgépen. Utóbbi adat enyhén csökkent az előző naphoz képest, viszont kórházi ellátásra 119 fővel több szorul, mint még csütörtök reggel.

A világon 65 220 566 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 506 157, a gyógyultaké pedig 41 931 463 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújában arról beszélt, hogy a járványügyi szakemberek egyelőre elleneznek bármilyen lazítást a hatályos korlátozások esetében.