Koronavírus: a magyar szakszervezetek hiányolják a havária tervet

A járműveken való jegyvásárlás felfüggesztését, minél több vezetőfülkés busz és villamos forgalomba állítását sürgetik a sofőrök védelme érdekében a szakszervezetek. Az érdekvédők szerint mielőbbi tisztázni kell, hogy egy esetleges karantén esetén milyen fizetés jár a sofőröknek.

Mivel a koronavírus terjedése miatt egyre aggasztóbb hírek érkeznek, az Egységes Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete közös levélben kérte fel a BKV vezérigazgatóját, Bolla Tibort, hogy a legszigorúbb óvintézkedés bevezetésével próbálja megvédeni a fertőzéstől a járművezetőket - közölte lapunkkal Naszályi Gábor.

Az EKSZ elnöke szerint ebben a helyzetben a védekezésre, a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, ami egyébként nemcsak feladata, hanem kötelessége is a munkáltatónak. Az ügyben a két aláíró szakszervezet hivatalosan is konzultációt kezdeményezett. A majdani egyeztetésen a szakszervezetek azt is tudni akarják, van-e a cégvezetésnek vagy a tulajdonosnak - fővárosi önkormányzat - karantén idejére szóló részletes forgatókönyve.

Mit szeretnének az érdekvédők:

Mielőbb tudatni kell a dolgozókkal, hogy karantén idejére táppénzt vagy teljes bért kapnak, s mi lesz a havi keresetük jelentős részét kitevő pótlékokkal.

A biztonságos munkakörülményekhez megfelelő védő-, fertőtlenítő és különféle higiéniás eszközöket kell biztosítania a munkavállalók számára. Biztosítani kell a járművek folyamatos, megfelelő fertőtlenítését úgy, ahogy azt a MÁV-nál is teszik a szerelvényekkel.

El kell halasztani a nem létfontosságú nagy létszámú oktatásokat.

Fel kell függeszteni a járműveken való jegyértékesítést, hogy csökkentsék a közvetlen érintkezést a sofőr és utasok ezrei között.



A járvány lefújásáig a cég elsősorban olyan járműveket küldjön forgalomba, amelyekben még van fülke.

Állítsanak fel munkabizottságot, amely nemcsak összefogja a szükséges tennivalókat, de ellenőrzi is azok teljesítését, s azt is, hogy a munkavállalók megkapják-e a szükséges írásos tájékoztatókat, amely a karantén alatti bérezésről szól.

A cégvezetés tájékoztasson az eddigi óvintézkedésekről, és a további havária tervről.

Egyeztetést a vezérigazgatóval az intézkedési terv részletei mellett arról is, hogy mennyi pénz jár majd a lezárás miatt a munkából kivont dolgozóknak.