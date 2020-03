Koronavírus: a Netpincér rendkívüli tájékoztatást adott ki

A Netpincér ételrendelőplatform és futárszolgálat közölte, nem állnak le a járvány miatt. Számos óvintézkedést vezettek be, lehetőség van arra is, hogy ne kelljen találkozni a kiszállítóval, kérték partnereiktől a rendszeres fertőtlenítést. Sokszor maga a cég szállított ki kézfertőtlenítő szereket. Ezeket érdemes tudni az ételrendelésről.

"Azzal szeretnénk kezdeni, hogy most is biztonságos ételt rendelned. Akár anélkül is tudsz tőlünk rendelni magadnak vagy akár szeretteidnek is, hogy egyáltalán láttátok volna a futárt, ezzel teljesen elkerülve a személyes érintkezést" - áll a vásárlóknak küldött levélben, amelyben mindenkit tájékoztatnak a biztonságos ételrendelési lehetőségekről, valamint a cég óvintézkedéseiről.

Állítják, hogy a működésük kifejezetten biztonságosnak mondható még ilyen kiélezett helyzetben is: a NetPincér GO saját futárszolgáltatásukon keresztül úgy lehet rendelni, hogy lehetőség van a kommentmezőben kérni, hogy ne kelljen érintkezni a futárral. Igényelhető, hogy hagyja a futár az ajtó előtt vagy a kapunál a kiszállított ételt, ehhez online Szép-kártyával vagy bankkártyával is megoldható a fizetés. A cég platformján (weboldal, app) élőben követhető a térképen, hogy merre jár a futár, az alkalmazás pedig értesítést (push notification) küld arról, hogy pontosan mikor vehető fel a megérkezett rendelés, akár anélkül, hogy a futárt egyáltalán látná a vásárló.

Azon partnereknek, akik nem részei a NetPincér GO étteremhálozatának, a kommentmezőben szintén jelezhető, ha nem szeretne valaki személyesen találkozni a futárral, az online kártyás fizetés pedig náluk is választható.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos is megerősítette a kormány hivatalos tájékoztató oldalán, hogy még a hatósági házi karanténra kijelölt személyek is fogadhatnak az ajtóban rendeléseket, mert ezek az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak. A Netpincér ebben az esetben mindenkit arra kér, hogy online kártyás fizetést válasszon és kerülje el a direkt kapcsolatot a futárral mindenki biztonsága érdekében.

A NetPincéren lehetőség van akár szeretteknek, idősebb hozzátartozóknak is ételt rendelni, akár másik városba is. Ilyenkor javasolt előre értesíteni a futár érkezéséről a másik személyt. Ebben az esetben is kérik az online kártyás fizetést a illetve a kommentmező használatát.

A cég még a következő óvintézkedésekről számolt be:

Felhívták mind a 2000 éttermi és közel 2000 futár partnerüket a koronavírus miatt, hogy tudatosan kerüljék a közeli fizikai kapcsolatot az emberekkel, pl.: kézfogás, ölelés stb. - mindenkinek javasolták a legalább egy méteres távolság megtartását.

Rendszeresen fertőtleníteni kell minden eszközt, amit munkájuk során használnak és mással is érintkezhet min. 60 százalék alkoholtartalmú fertőtlenítő szerrel.

A futár partnereknek minden kiszállítás során a csomag átvétele előtt közvetlenül, illetve a csomag átadása után is rögtön fertőtleníteni kell a kezüket, sőt még arra is van iránymutatásunk, hogy hogyan fogják a csomagokat ahhoz, hogy a legkisebb eséllyel legyen indirekt kapcsolat az emberek között.

Legalább a műszak elején és végén fertőtleníteni kell a kiszolgálási területet, a futár táskákat kívül-belül és minden olyan tárgyat, amivel érintkeznek mások is.

Továbbá hivatalosan is megkérték az éttermeket arra, hogy ahol csak lehet biztosítsák futár partnereik számára a kézmosási lehetőséget az éttermekben, illetve a futár partnereiket 60 százalék feletti alkoholtartalmú kézfertőtlenítőkkel is ellátják.

Több városban (Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Győrött) osztottak a fogyasztóknak kis méretű, hordozható kézfertőtlenítő gélt is, miután hallották, hogy több ember már nem tudott beszerezni magának a boltokban. (Ez sajnos a hatalmas igény miatt már náluk is elfogyott.)

"Egészen addig, ameddig esetleg a hatóság biztonsági okokból nem szünetelteti a működésünket vagy a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések nem lehetetlenítik el a kiszállítást, elérhető lesz a NetPincér országosan" - közölte a társaság.