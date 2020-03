Koronavírus: erre kell készülni a hiteleknél

A vállalati hitelek után a lakossági hitelekre is törlesztési szüneteltetést kér a bankoktól a MNB. A Bank 360 szerint így fog ez kinézni a gyakorlatban.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán a vállalati hitelekhez hasonlóan a lakossági hitelek esetében is felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel alkalmazzanak törlesztési moratóriumot az év végéig. Ha ezt a bankok maguktól nem teszik meg, a Magyar Nemzeti Bank a kormánytól kéri, hogy hozzon ilyen rendelkezést.

Az MNB szigorú hangvételű közleményében azt is jelezte, hogy elvárja az újonnan kihelyezett hitelek hiteldíjmutatójának (THM) érdemi csökkentését. Az MNB azt várja, hogy ezen kölcsönök THM-e ne legyen nagyobb, mint az alapkamat plusz 5 százalékpont, azaz legfeljebb 5,9 százalékos lehetne így a THM. A jegybank szerint az így elérhető olcsóbb hitelek segítséget nyújthatnak azon családoknak, ahol a vírus miatt átmenetileg kiestek a bevételek.

Nincs ilyen a piacon

A Bank360.hu kalkulációi szerint jelenleg nincs a piacon ilyen kedvező ajánlat, a legolcsóbb személyi kölcsönnek is 6,95 százalék a THM-e. A jegybank emellett további intézkedéseket is sürget. Arra kéri a bankokat, vizsgálják felül a meglévő hitelkeretek keretösszegét és azok kamatköltségét. A jövedelem érkeztetéshez vagy jóváíráshoz kötött bankszámláknál vagy hiteleknél ne számoljanak fel díjemelkedést, ha nem történik meg a szükséges jóváírás.

A meglévő lakáshiteleseknek ajánljanak fel kedvezőbb kamatfelárral és legalább 5 éves kamatfixálással ellátott Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekre való váltási lehetőséget. Legyenek kedvezőbbek a hitelfedezeti biztosítások, amelyek munkahely elvesztése esetén jelentenének megoldást. A babaváró hitelnél és a CSOK-nál pedig tolja ki a kormány a gyermekvállalás határidejét.

Mi lesz a kamattal?

A Bank360.hu szakértői szerint a jegybank által kért intézkedések nagy része valós segítséget jelenthet azon hiteleseknek, akiknek kiszaladt a lába alól a talaj az utóbbi napokban. Kérdés viszont, hogy a jövőben hogyan alakul a futamidő és a kamat a moratórium miatt? A törlesztés szüneteltetése alatt is gyűlik a kamat, ami egy 10 millió forintos, 20 éves futamidejű hitel esetében nagyjából fél millió forint többletköltséget jelenthet.

Ezt az összeget átvállalhatja az állam, vagy a bankok. Utóbbi esetben kérdés, hogy az így keletkezett veszteség milyen hatással lesz most és később a hitelezésre. Ha viszont az ügyfélnek kell megfizetnie végül az így felgyűlt többletköltséget, akkor nem érdemes élni a szüneteltetéssel, ha egyébként megoldható a törlesztés.

Kicsi kölcsön, drága kölcsön

Olcsó gyorskölcsönöket javasol az MNB, kérdés viszont hogy milyen hitelösszeg és mekkora futamidővel lenne elérhető ilyen olcsón? Kis hitelösszeg és rövid futamidő esetén a bank fajlagos költsége óriási, éppen ezért drágábbak ezek a kölcsönök, mint a nagyobb összegű, hosszabb futamidejű társaik. A kalkulációkat alapján többnyire 20-25 százalékos THM-mel futnak a néhány hónapra elegendő áthidalóként használható hitelek.

A portál szerint állami szerepvállalás tehetné lehetővé, hogy 6 százalék alatti THM-mel vehessenek fel a bajba került adósok kölcsönt. A vállalati szektorban már működő eszköz az állami kamattámogatás vagy a kezesség. Ami pedig a babaváró hitelnél is visszaköszönő kérdés volt: milyen ügyfélcsoport juthatna ilyen kedvező kamatozású kölcsönhöz, milyen feltételekhez kötik majd a bankok az igénylést? Hiszen a legnagyobb bajban azok lesznek, akik munkanélküliek lettek, őket viszont csak nehezebb helyzetbe hozhatja egy - akár nagy összegű - hitel, ha elhúzódó probléma alakul ki a járvány körül.

Nincs munka, nincs babaváró sem

A babaváró hitelnél a legfontosabb kérdés az, hogy mi lesz azokkal a most babát váró családokkal, akik fel akarták venni a kölcsönt, de elvesztették állásukat. Ők ugyanis elesnek emiatt a lehetőségtől. Érdemes lehet ismét számításba venni, hogy az átmeneti helyzetre való tekintettel visszamenőleg is érvényesnek tekintsék a gyermekszületést 3-6 hónapos időtávon, így ha rendeződik az igénylő családok státusza, élhessenek a 10 milliós családtámogatási hitellel.

A fixesítés, a hitelcsere felajánlása 2019 augusztus-szeptembere óta kötelező évente. Eddig azokat a hiteleseket kellett felkeresniük a pénzintézeteknek, akik változó kamatozású hiteleket fizettek vissza és még legalább 10 év hátra volt a törlesztésből. Egy egyszerű szerződésmódosítással le lehetett cserélni ezeket a kölcsönöket, ha valaki vállalata a biztonsággal járó, némileg magasabb induló törlesztőrészletet.

Mivel az újonnan felvett hitelek elsöprő többsége 10 évre fixált, kiszámítható hitel, így ez a mostani lépés ugyanazoknak az ügyfeleknek szól, mint akik év elején is megkapják ezt az értesítőt. Az érdeklődés eddig nem túl magas a bankok korábbi válaszai szerint: a kamatok - így a törlesztők - érdemben nem nőttek, viszont az új hitel drágább, ráadásul a szerződésmódosítás és új közjegyzői okiratba foglalása, akár százezer forintos kiadással is járhat, és sokakat ez is elriaszt a módosítástól.