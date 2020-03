Koronavírus: így terjed Európában és az USA-ban

A koronavírus okozta halálesetek száma meghaladja a háromezret abban a 70 országban, ahol már jelentették a vírus feltűnését. Kínában visszaesett az új fertőzöttek száma, de Olaszországban, Iránban, az Egyesült Államokban és Dél-Koreában erősödik a járvány. Ausztráliában és Olaszországban már gazdasági stimulusra van szükség a Covid-19 hatásai miatt.

Újabb három ember halt meg Washington államban, Seattleben egy gondozóközpontban hétfőn - jelentette a New York Times, amely szerint a szövetségi államban már 6-ra emelkedett ezzel az áldozatok száma. Az ország területén folyamatosan újabb és újabb bejelentések érkeznek a Covid-19 fertőzések gyanújáról.

Eddig 100 pozitív tesztet regisztráltak összesen 14 államban az USA-ban. Főként Washington és Oregon államban vannak megbetegedések, de hétfőn már egy manhattani nőnél is felfedezték a vírust. Ő Iránban járt az elmúlt napokban. Valamint Floridában is találtak egy koronavírus-fertőzöttet, aki viszont egyetlen olyan helyen sem járt, ahol már megjelent a betegség, sőt, nem érintkezett olyanokkal, akik külföldön jártak volna.

Hétfő éjfélig 125 új beteget diagnosztizáltak Kína szárazföldi területén, vagyis az új esetek száma tovább mérséklődött a hétfőn közölt 202-ről, ráadásul a legalacsonyabb napi adat volt azóta, hogy a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság januárban elkezdte azokat közzétenni,

Viszont világszinten egyre több az új megbetegedés. Dél-Koreában már 4800 fertőzöttről tudnak, ami duplája a pénteki adatnak, Iránban hivatalosan 1501 fő kapta el a vírust, de szakértők a valódi szám a magasabb lehet a hivatalosan közöltnél.

Olaszországban már 2036 fertőzöttről tudnak, valamint 52 ember halt meg a betegségben. Az áldozatok szinte mindannyian idősek voltak. Jó hír, hogy 149 emberről már azt mondják az orvosok, hogy kigyógyultak a Covid-19 fertőzésből - derül ki a Corriere della Sera cikkéből.

Az ország gazdaságának így is betett a járvány észak-olasz kitörése: több gyár leállt, a szolgáltatószektor visszaesett, valamint szinte teljesen visszaesett a turizmus is. Az érintett tartományok vezetői ezért támogatást kértek a kormánytól, amely hajlik is a segítségnyújtásra. A jelenlegi elképzelések szerint zónákra osztják a vírus sújtotta területeket, azon belül pedig iparáganként, szektoronként döntenek a kormány támogatásáról.

Ausztráliában a központi bank egy negyed százalékponttal csökkentette a hitelkamatlábakat, hogy olcsó hitelezéssel stimulálják a gazdaságot.

Franciaországban elővigyázatosságból már nemcsak a tömegrendezvényeket korlátozzák, de bezárt a Louvre és leállt a Párizsi Nemzetközi Könyvvásár is.

A koronavírus még Magyarországon nem tűnt fel, de a régióban Csehországban már regisztráltak egy esetet, valamint Horvátországban és Ausztriában is jegyeztek már megbetegedéseket.