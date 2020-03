Koronavírus: léptek a gyógyfürdők

A gyógyszállók és -fürdők többsége bezárt Magyarországon a koronavírus-járvány miatt, egy-két hotelben vannak még vendégek, de ezek a házak is üzemszünetre készülnek.

Papp Gábor hévízi polgármester pénteken a Facebook-oldalán azt tette közzé, hogy vannak ugyan még vendégek, de ideiglenes üzemszünetre készülnek a hévízi gyógy- és wellnesshotelek is.

A vendégszám drasztikusan visszaesett az elmúlt héten, pár nap alatt szinte valamennyi külföldi és belföldi vendég hazautazott, ezért tájékoztatása szerint március végére szinte minden szálloda felfüggeszti az üzemelését. A jelenleg még Hévízen tartózkodó vendégek kiszolgálása maximális elővigyázatosság mellett zajlik - mondta a videóban a polgármester.

A szállodákat a veszélyhelyzet elmúltával a lehető leghamarabb szeretnék újra nyitni az igazgatók, akik szükség esetére felajánlották élelmiszer- és nyersanyagkészleteiket a városnak.

Vas megyében sem üzemelnek a gyógyfürdők és nincs vendég a nagyobb szállodákban sem.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő március 17-én, a Büki Termál és Gyógyfürdő március 18-án zárt be a járvány miatt határozatlan időre - derül ki társaságok honlapjáról.

Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere az MTI-nek elmondta: a szentgotthárdi Gotthard Spa és Wellnessfürdőt vasárnap zárták be, egyelőre március 30-ig, amit a járvány függvényében természetesen meghosszabbítanak.

Fehér László Celldömölk polgármestere arról számolt be, hogy a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő is zárva tart kedd reggeltől és a mellette lévő szálloda sem fogad vendégeket.

A kevés vendég miatt egymás után zárnak be a szállodák Debrecenben és Hajdúszoboszlón is - tudta meg az MTI a fenntartóktól.

A nagyerdei gyógy- és termálfürdő egyáltalán nem fogad látogatókat, a tervezett orvosi kezeléseket átütemezték, az Aquaticum élményfürdő a most folyó karbantartás után nem nyit ki, a debreceni városi uszoda lakossági szolgáltatásai szünetelnek, de bezárták az összes iskolai uszodát is.

Nem fogad vendégeket az Aquaticum termál hotel sem, a debreceni Lycium szállóban még van néhány vendég, de a wellness részleg ott sem látogatható.

Hajdúszoboszlón a Hungarospa strand és gyógyfürdő valamennyi részlege zárva van március 17-től, és miután a várost elsősorban a gyógyvize miatt keresik fel a vendégek, elmaradásukkal a szállodák is bezárásra kényszerülnek.



Gyulán a Park Hotelből csütörtökön távozott az utolsó vendég, a szálloda jelenleg zárva tart. Hétfőn zár az Elizabeth, az Aqua és a Corvin Hotel is, valamint a Hunguest csoport részeként működő Erkel Hotel - tájékoztattak a szállodák. Szerdától nem fogad vendégeket a Gyulai Várfürdő sem, az intézményben az előrehozott karbantartási munkálatokat végzik.



A fürdők honlapjáról kiderül, hogy keddtől az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő, szerdától a békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő, csütörtöktől pedig a szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő és a gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő is szünetelteti valamennyi szolgáltatását. A Békési Uszoda és a Gyógyfürdő pénteken függesztette fel a vendégek fogadását és a reumatológiai szakrendelést.



Fejér megyében az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő honlapjának tájékoztatása szerint a fürdő kedd óta - határozatlan ideig - zárva tart. Felhívták a figyelmet, hogy a megszakított gyógykezeléseket az újranyitást követően folytatólagosan lehet majd igénybe venni.



A Velence Resort & Spa szállodakomplexum szintén zárva van: a wellness részleg hétfő óta, a szálloda rész szerda déltől határozatlan ideig nem fogad vendégeket.



A dunaújvárosi Aquantis élményfürdő kedd óta nem nyit ki, szintén határozatlan ideig lesz zárva. Tájékoztatásuk szerint az épületben működő konditerem és orvosi rendelő továbbra is üzemel.