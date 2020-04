Koronavírus: megerősítette védelmiét az MVM

A Magyar Elektromos Művek kőkeményen odateszi magát a válságos időszakban - derült ki az erről szóló termelési riportból. Az otthon dolgozó alkalmazottaknak videós sportolási lehetőséget biztosítanak.

A korábbinál is szigorúbb beléptetést, illetve megerősített biztonsági védelmet rendelt el az ország villamosenergia-ellátásának háromnegyedét biztosító erőművei­ben az MVM-csoport az elmúlt hetekben - jelentette a Magyar Nemzet. Ahol szükség volt rá, új munkarendet vezettek be, illetve kialakították a bentlakásos munkavégzés feltételeit a járványhelyzetben is folyamatos energiaellátás biztosításáért.

Mintegy tizenötezren dolgoznak a járvány sújtotta időszakban is az MVM-csoport ötvennél is több tagvállalatánál, hogy biztosítsák az energiatermelést és a műszaki szolgáltatásokat. A vállalatcsoport az elmúlt időszakban közel 150 ezer védőeszközt szerzett be dolgozói számára, többek közt szem- és légzésvédőket, illetve kézfertőtlenítőket - tájékoztatták lapunkat.

A nemzeti energetikai holding munkatársainak mintegy hatvan százaléka otthoni munkavégzésre állt át. Őket rugalmas munkaidővel, illetve on­line pszichológiai tanácsadással és videós sportolási lehetőségekkel is támogatja a vállalat.