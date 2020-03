Koronavírus: nehezen kapnak hitelt az igénylők

Mintegy 8300 milliárd forintnyi vállalati hitelt érint a moratórium - írja elemzésében az Opten. Cégek tízezreinek romlott a hitelképessége.

Múlt hét szerdán jelentette be Orbán Viktor a hiteltörlesztési moratóriumot, amelyet szinte azonnal követett a hozzá kapcsolódó kormányrendelet kihirdetése is. Az elérhető MNB statisztika alapján ez mintegy 8 300 milliárd forint banki hitelre terjedhet ki a kormányrendelet értelmezésétől függően. Az Opten elemezte, hogy mely szektorokra hogyan hat a könnyítés.

A cég adatbázisa szerint a hosszú lejáratú banki hitelek törlesztési moratóriuma több mint 33 ezer vállalkozást érint, de mivel a moratórium a rövidlejáratú banki hitelekre is kiterjed, ezért ez a szám ennek akár többszöröse is lehet. Ezért is nehéz ebben a körben megmondani, hogy pontosan mennyi foglalkoztatottat érint közvetlenül vagy közvetve a rendelkezés. A hosszúlejáratú hitelekkel rendelkező vállalatok több mint 1,25 millió főt foglalkoztatnak.

Szektoronként nagy az eltérés

A hosszúlejáratú kötelezettségeken belül országos átlagban a hitelek aránya 16,3 százalék. Ez az arány, néhány ágazatban jelentősen magasabb: így a mezőgazdaság (69,5 százalék), a kereskedelem és gépjárműjavítás (53 százalék), a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás (43,1 százalék) valamint a feldolgozóipar (39,9 százalék) területén a moratórium hatása erőteljesebben jelentkezik majd.

Sok lesz a dolga a kormánynak a gazdaság megmentésével, sok intézkedésre lesz szükség a károk csökkentéséhez. A feldolgozóipar is nagy kihívás előtt áll - részben a rendelkezésre álló szűk készletek miatt, - hiszen a banki hitelállomány 20 százalékát ez a kör használja, és e kör banki hitelállományának 76 százaléka devizahitel. Valószínűleg további intézkedések várhatók ezen a területen, hiszen foglalkoztatotti létszámát tekintve ez az ágazat meghaladja a 700 ezer főt.

Lánctartozás jöhet

A járvány időbeli lefutása és a hozzá kapcsolódó kormányzati lépések alapvetően befolyásolják a cégek csődkockázati-indexét. A fizetőképesség ellenőrzése felértékelődött, hiszen ennek hiányában másodlagos gazdasági hatásként akár a pénzügyileg stabil cégeket is nehéz helyzetbe sodorhatják a nem fizető ügyfelek.

Törekedni kell arra, hogy megelőzzük a tartozási láncok kialakulását, hiszen ez a teljes hazai gazdaságot veszélyeztetné. Már az első komoly kormányzati intézkedések után alig egy héttel több, mint 30 ezer cég kockázati besorolása és a javasolt hitelkeretmaximuma változott negatív irányban - derül ki az Opten céginformációs cég adataiból.