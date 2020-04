Koronavírus: Olaszországból jó hírek jöttek

A héten három nap is 500-nál kevesebben haltak meg az új koronavírusban Olaszországban. Javulóban a helyzet.

Olaszországban szombaton 23227 volt az összes elhunyt száma, míg vasárnapra csak 433 új halálesetről számoltak be a helyi hatóságok. Bár már meghaladja 23600-at az összes áldozat száma, de annak örülhetnek az olaszok, hogy az országban napok óta mérséklődik az új halálesetek száma, ezen a héten a vasárnapival együtt háromszor is 500 alá esett a korábban 900 fölé is emelkedő napi új esetszám - derül ki az Index cikkéből.

Olaszország a május 4-től ígért enyhítésekre készül a több mint két hónapig tartó korlátozó intézkedések után. Nem azonnali, hanem lassú feloldást ígért a miniszterelnök Giuseppe Conte.